興達電廠新機組天然氣洩漏爆炸 台電反駁下午就外洩「明天供電無虞」

台電興達電廠新二號機今晚8時許測試運轉時，疑似天然氣洩漏發生火警，火勢約40分鐘後撲滅，附近里長質疑廠區下午就有「阿摩尼亞」外洩，人員早疏散光了，卻未告知里民；台電南部施工處長黃啟祥回應，稱並無外洩，里長看到的是下班人員，至於明日供電，備轉容量充足，不受影響。

興達電廠目前分兩廠區，一為舊廠區，有五部燃氣複循環機組，第二廠區則為新廠區，台電啟動更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，今晚起火的位置即為正施工中的新二號燃氣機組，疑似天然氣洩漏釀災，消防局出動25車、63人到場，火勢約耗時40分鐘撲滅。

興達電廠廠長洪貴忠說，廠房因配有自動灑水系統，啟動後控制火勢，無人傷亡，起火的二號機尚未商轉，目前為測試階段，損傷狀況不明，還需進一步調查；至於一號機雖已完成測試，且發電穩定，但事故發生後，一號機也暫時停機。

洪貴忠說，新一號機、二號機都在測試中，尚未商轉，舊廠區有五部複循環機組持續發電，火警不會影響明日供電，台電備轉容量充足。

今晚爆炸後，周邊里民湧到興達電廠，有里長質疑今下午廠區就傳出「阿摩尼亞」外洩，人員早疏散光了，卻未明確告知里民，直到晚間爆炸他們才全都嚇傻。

對此，台電南部施工處長黃啟祥回應，稱並無外洩，里長看到的是下班的台電跟施工人員，至於明日供電，備轉容量充足，不受影響。