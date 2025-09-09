影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支消防分隊前往搶救，火勢約40分鐘後撲滅，無人員傷亡。但附近居民被爆炸聲嚇壞，紛紛騎車遠離廠區，周邊6名里長見副市長林欽榮到場，要求市府一定要調查清楚，一度爆發推擠，里長被市府人員架開才避開衝突。

興達電廠原為燃煤電廠，後增設5部氣渦輪發電機組，採天然氣發電，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，今晚起火的位置疑為施工中的二號燃氣機組，目前未傳出人員受困。

台電公司表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

不過，傳出該廠區今天下午3時許就出現異味，廠區早就提早疏散，才未釀成重大傷亡，但晚間爆炸後，里民聯想到下午外洩事件，認為地方得知消息不一致。

昨爆炸後高雄市副市長林欽榮先抵達現場，現場里民、里長圍住林欽榮，痛批台電明知4點多有外洩，卻沒告知居民，喊話市府一定要給交代，但林欽榮急於進入廠區了解狀況，反被里民、里長包圍，一度爆發推擠，經市府人員隔開，才減緩衝突。