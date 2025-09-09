興達電廠爆炸「現場已無明火」 消防隊無人機巡查

快訊

中央社／ 高雄9日電
高雄興達發電廠9日晚間發生火警，高雄市長陳其邁（前右3）獲知消息後也親自趕赴現場了解。市府強調，將持續掌握狀況，並要求台電全面檢視電廠設施安全。圖／中央社（高雄市政府提供）
高雄興達發電廠今天晚間8時許發生火警，目前現場明火已熄滅，幸未造成人員傷亡，高雄市陳其邁也趕赴現場了解狀況。消防隊已排入無人機巡查，維持警戒中。

陳其邁與副市長林欽榮、相關局處首長等皆趕赴現場了解狀況。市府表示，將持續掌握現場狀況，並要求台電全面檢視電廠設施安全，防範類似事故再度發生。

高雄市環保局表示，環保局空污小組現場測氣結果顯示無異常，目前空氣品質狀況，截至晚間8時35分，風向為西北風，火點周邊感測器無明顯受影響高值情形，濃度約3~15μg/m3。

高市府透過文字訊息表示，消防局晚間8時6分接獲通報後，立即出動路竹、岡山及特一等分隊，共派遣25輛消防車、63名消防人員前往現場，並動用化學車、水庫車、空拍機及消防機器人等設備，全力控制火勢。

消防局指出，起火位置為興達發電廠第2廠區內一條天然氣管線，並未波及儲槽及其他關鍵設施，現場也無人員受困或傷亡情況。台電公司與外包廠商已同步進行斷電與排氣遮斷作業，火勢於救援人員到場後迅速獲得控制，目前目測現場已無火光，情勢穩定。

台電說明，經初步了解，今晚興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全。

高雄興達發電廠9日晚間發生火警，幸未釀傷亡。台電說明，經初步了解，晚間興達電廠燃氣新2號機試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全。圖／中央社（高雄市政府提供）
