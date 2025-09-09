高雄興達電廠新2號機起火 影響年底商轉？南科直供恐再等等

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
興達天然氣電廠二號機試機時發生爆炸意外。記者劉學聖／攝影
高雄市永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳爆炸，大量火光衝出。台電稍候說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

興達新2號機原預計今年年底要完成測試並上線，因今日發生起火意外，恐將影響今年底商轉時程。台電強調，今年秋天至年底供電無虞，惟興達新2號機上線時程，須視事故影響而定。換言之，若事故復原情況難度高，延遲上線時間，影響的會是明年供電。

不過，值得關注的是，台電原訂今年2月要上線、接替核三廠2號機除役的興達新1號機，至今還在測試階段，也就是說，興達新1號機上線時程已經推遲半年之久，現在興達新2號機疑因天然氣外洩發生火災，上線時程勢必也會拖延。此外，新1號機是否受到今晚新2號機火災波及，也令人擔憂。

根據台電規畫，興達新1~3號機最終目標是要直供南科，尤其是台積電（2330）在南科積極擴廠，需要穩定電力，興達新1~3號則是規劃要用來增加科學園區供電裕度及品質；對台電來說，興達電廠將是台南、台灣重要的穩定供電基地。而今，興達新1號、新2號機上線目標都將延後，對南科供電穩定實屬不利因素。

台電為因應既有機組除役及長期電力負載成長需求，並提升電廠整體營運績效及競爭力，降低二氧化碳與空污排放，因此推動「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」，規劃設置3部總裝置容量390萬瓩之燃氣複循環機組，雖然總進度達九成以上，但新1、2號機現還在測試，新3號機則預訂2026年上線。但受到新2號機事故影響，興達新1~3號機上線時程恐都會受到衝擊。

