高雄興達火力發電廠爆炸 當地里長曝：下午就傳氣體外洩、人員疏散

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時6分發生爆炸，衝擊波威力甚至傳遍方圓10公里門窗都如地震般響動，當地里長指出，下午電廠內就傳出有機組氣體外洩，當時就已經開始疏散廠區人員，直到晚間8時過後才驚天一爆，對此，台電表示「無人員受傷亦不影響供電」

台電說明，今天晚間興達發電廠是因燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全。由於該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況。

不過電廠所在地的鹽田里長柯男烈表示，今天下午3時許就已經看到廠區人員撤離，居民上前詢問關心才得知，廠區內的2號機有「阿摩尼亞」外洩，因此第一時間就已撤離人員，晚間8時爆炸當下才會廠區人員都已經撤離無人傷亡，而爆炸後約5分鐘火光逐漸消失，只剩現場瀰漫水蒸氣。