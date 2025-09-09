聽新聞
影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響
高雄永安區興達發電廠燃氣新2號機試運轉測試時，疑天然氣洩漏導致起火爆炸。環保局指出，測得風向為偏西北風，將導引汙染物往東南傳遞，雖然火警系統顯示已無明火，下風處地區仍可能受到異味影響，預估空氣品質受影響區域包含永安區、岡山區、路竹區。
環保局空汙小組已抵達事故點，並在興達發電廠內2號機廠房外進行周界偵測，自火警晚間8時6分起至8時35分，數據無明顯異常高值，但仍提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，將持續追蹤最新空氣品質狀況。
一名家住永安區居民心有餘悸說，晚間電廠爆炸，轟隆震了一大下，然後大批消防車火速趕往救援中。
