影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
環保局空汙小組已抵達事故點，並在興達發電廠內2號機廠房外進行周界偵測。圖／環保局提供
環保局空汙小組已抵達事故點，並在興達發電廠內2號機廠房外進行周界偵測。圖／環保局提供

高雄永安區興達發電廠燃氣新2號機試運轉測試時，疑天然氣洩漏導致起火爆炸環保局指出，測得風向為偏西北風，將導引汙染物往東南傳遞，雖然火警系統顯示已無明火，下風處地區仍可能受到異味影響，預估空氣品質受影響區域包含永安區、岡山區、路竹區。

環保局空汙小組已抵達事故點，並在興達發電廠內2號機廠房外進行周界偵測，自火警晚間8時6分起至8時35分，數據無明顯異常高值，但仍提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，將持續追蹤最新空氣品質狀況。

一名家住永安區居民心有餘悸說，晚間電廠爆炸，轟隆震了一大下，然後大批消防車火速趕往救援中。

爆炸 高雄市 環保局 興達電廠 空氣品質 火力發電廠

興達電廠疑天然氣洩漏釀大爆炸 里民驚呼「以後不敢住」

疑天然氣洩漏…興達電廠新燃氣機組爆炸 居民驚：遠在1公里外都聽到

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支...

高雄興達火力發電廠爆炸 當地里長曝：下午就傳氣體外洩、人員疏散

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時6分發生爆炸，衝擊波威力甚至傳遍方圓10公里門窗都如地震般響動，當地里長指出，下午...

火球炸出來！興達火力發電廠爆炸 小朋友嚇到哭喊：我不要住這邊

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右傳出大爆炸，附近居民驚恐見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，居民在封鎖線外飆罵，...

高雄興達電廠新2號機起火 影響年底商轉？南科直供恐再等等

高雄市永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳爆炸，大量火光衝出。台電稍候說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行...

影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

高雄茄定區興達發電廠燃氣新2號機試運轉測試時，疑天然氣洩漏導致起火爆炸。環保局指出，測得風向為偏西北風，將導引汙染物往東...

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出。

