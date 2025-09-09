聽新聞
興達電廠疑天然氣洩漏釀大爆炸 里民驚呼「以後不敢住」
高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支消防分隊前往搶救，因現場火勢仍大，陸續架設水線撲救中，當地新港里長何應成受訪稱，爆炸就有里民說「以後不敢住這裡」，天然氣對地方影響太大，真的要慎重考慮。
興達電廠原為燃煤電廠，後增設5部氣渦輪發電機組，採天然氣發電，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，今晚起火的位置疑為施工中的二號燃氣機組，目前未傳出人員受困。
台電公司表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。
何應成在爆炸後第一時間趕到附近，見有許多人圍觀趕緊勸退里民，避免發生危險，他直言，天然氣對地方財產、里民影響很大，爆炸發生時就有里民說「嚇到不敢住這裡」，真的要考慮清楚，應先停工調查，確保里民安全。
