火球炸出來！興達火力發電廠爆炸 小朋友嚇到哭喊：我不要住這邊

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右傳出大爆炸，附近居民驚恐見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，居民在封鎖線外飆罵，稱爆炸當下火球直徑達100公尺左右，還有小朋友當場被嚇哭，抱著家長往外圍逃，口中不斷呼喊「我不要住這邊了！」

據在地永安黃姓居民表示，爆炸當下因是晚餐時間，氣爆威力非常強大，連騎車都差點摔車，當場目睹火球直徑達100公尺，火球直接炸出來，火焰直接包圍廠房，居民驚恐立刻攜家帶口騎機車往更外圍逃難，並稱「這要是被炸到一定活不了！」

有居住在此的小朋友也被家長抱著遠離廠區撤離，小朋友被抱著逃難時，甚至哭著向家長表示「我不要住在這邊了」，因當下爆炸威力十分強大，甚至遠達10公里之外的岡山市區都能感受到爆炸威力，門窗玻璃震動像發生強烈地震一般。