火球炸出來！興達火力發電廠爆炸 小朋友嚇到哭喊：我不要住這邊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
興達火力發電廠今天晚間發生大爆炸，居民目睹巨大火球竄出。圖／民眾提供
興達火力發電廠今天晚間發生大爆炸，居民目睹巨大火球竄出。圖／民眾提供

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右傳出大爆炸，附近居民驚恐見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，居民在封鎖線外飆罵，稱爆炸當下火球直徑達100公尺左右，還有小朋友當場被嚇哭，抱著家長往外圍逃，口中不斷呼喊「我不要住這邊了！」

據在地永安黃姓居民表示，爆炸當下因是晚餐時間，氣爆威力非常強大，連騎車都差點摔車，當場目睹火球直徑達100公尺，火球直接炸出來，火焰直接包圍廠房，居民驚恐立刻攜家帶口騎機車往更外圍逃難，並稱「這要是被炸到一定活不了！」

有居住在此的小朋友也被家長抱著遠離廠區撤離，小朋友被抱著逃難時，甚至哭著向家長表示「我不要住在這邊了」，因當下爆炸威力十分強大，甚至遠達10公里之外的岡山市區都能感受到爆炸威力，門窗玻璃震動像發生強烈地震一般。

爆炸 高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

相關新聞

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支...

高雄興達火力發電廠爆炸 當地里長曝：下午就傳氣體外洩、人員疏散

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時6分發生爆炸，衝擊波威力甚至傳遍方圓10公里門窗都如地震般響動，當地里長指出，下午...

火球炸出來！興達火力發電廠爆炸 小朋友嚇到哭喊：我不要住這邊

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右傳出大爆炸，附近居民驚恐見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，居民在封鎖線外飆罵，...

高雄興達電廠新2號機起火 影響年底商轉？南科直供恐再等等

高雄市永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳爆炸，大量火光衝出。台電稍候說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行...

影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

高雄茄定區興達發電廠燃氣新2號機試運轉測試時，疑天然氣洩漏導致起火爆炸。環保局指出，測得風向為偏西北風，將導引汙染物往東...

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出。

0 則留言
