疑天然氣洩漏…興達電廠新燃氣機組爆炸 居民驚：遠在1公里外都聽到

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
台電興達電廠新設燃氣機組疑似天然氣洩漏起火，火光直竄天際。記者張議晨／翻攝
台電興達電廠新設燃氣機組疑似天然氣洩漏起火，火光直竄天際。記者張議晨／翻攝

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支消防分隊前往搶救，因現場火勢仍大，陸續架設水線撲救中，因爆炸威力驚人，有網友在社群發文，連距離約1公里的竹滬地區都能聽到爆炸聲響，可見其威力。

興達電廠原為燃煤電廠，後增設5部氣渦輪發電機組，採天然氣發電，為強化供電韌性，興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，今晚起火的位置疑為施工中的燃氣機組，目前未傳出人員受困。

台電公司表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

高市環保局表示，今晚興達發電廠火警，由於風向為西北風，目前的空品狀況，在火點周邊感測器無明顯受到影響。

