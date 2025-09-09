中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

快訊

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聯合新聞網／ 綜合報導
12年前林智勝(左起)、彭政閔、高國輝、高志綱四人合作拍廣告，成為當年神作。截圖自畫面
12年前林智勝(左起)、彭政閔、高國輝、高志綱四人合作拍廣告，成為當年神作。截圖自畫面

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝於上周結束引退賽，正式從職棒球員舞台退休，而網友也挖出12年前他與彭政閔、高國輝、高志綱四人一起合拍廣告的影片，如今隨著林智勝退休，四人都褪下了球員身分，對於這部當年神作，網友紛紛留言，「當初這MV真的是神作，到現在也是」、「真的回憶都湧上來了」。

當年這部人壽公司的廣告神作，集結當時四大球星「恰恰」彭政閔、「大師兄」林智勝、「千秋王子」高志綱、「棒球情人」高國輝，同時該公司還「號召十萬點擊十萬金，響應培訓台東偏遠少棒隊。」活動，有超過60萬點閱。其中高志綱2018年退休、彭政閔是2019年退休、高國輝2023年退休、林智勝則於今年退休。

分享這部影片的原po在網路留言說，「當年一時之選的各隊球星都退役了，化作現在大概是，陳傑憲、江坤宇、張育成、陳晨威、王柏融、吉力吉撈合拍一支MV的概念，光想就覺得畫面太美。」

