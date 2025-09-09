快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／看林智勝305轟忘了我是誰 蔡其昌：編劇也寫不出這劇本

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝生涯最後一打席以305轟畫下句點。記者林伯東／攝影
林智勝生涯最後一打席以305轟畫下句點。記者林伯東／攝影

中華職棒全壘打王林智勝上周末光榮引退，生涯最後一打席以305轟畫下句點，讓在場觀戰的中職會長蔡其昌也一時忘了自己的身分，跟著跳起來，他直言：「編劇大概也寫不出這個劇本。」

林智勝告別22年職棒生涯，上周末在台北大巨蛋舉辦引退系列賽向球迷道別，龍隊在最終戰以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，由於比分早早拉開，給了龍隊更多巧心安排橋段的機會，林智勝打滿全場，第6局敲出陽春砲、生涯第305轟，並在9局移防游擊，回到過去熟悉的守位。

「當然感動啊！」蔡其昌日前赴日探視旅日台將，趕在林智勝引退賽前回台參與盛會，「我和智勝本來就有交情，原民運動都會協助，加上他夠資深，我們有很多機會可以交流、認識，會特別有感覺。」他說：「上天總是那麼有趣，在最後一個打席打305轟，做了一個最完美的結束。」

蔡其昌越想越不可思議，「球隊打了11分，讓葉總有機會去操作守游擊，如果是1：1、2：1可能也不會繼續守一壘，最後讓他回到最開始的守位，上天的安排總是那麼完美，讓巨星結束職業生涯可以有這樣的句點。」

看到305轟出爐，蔡其昌忘情跟著球迷一起跳起來，「我看著他，很多畫面浮現在我的腦海，從第一局看到結束很感動，打全壘打那一刻，忘了我是會長，跟著一起跳起來，編劇大概也寫不出這個劇本。」

中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式。記者林伯東／攝影
中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式。記者林伯東／攝影

林智勝 味全龍

延伸閱讀

經典賽／蔡其昌帶曾豪駒給的作業赴日 帶回古林睿煬好消息

中職／被林泓育爆哭嚇到 林智勝引退想感謝的人太多

中職／開轟前清壘包暖舉 林智勝透露與主審楊崇煇對話

中職／魏應充手中接下新任務 林智勝還想幫助小朋友敲更多全壘打

相關新聞

中職／看林智勝305轟忘了我是誰 蔡其昌：編劇也寫不出這劇本

中華職棒全壘打王林智勝上周末光榮引退，生涯最後一打席以305轟畫下句點，讓在場觀戰的中職會長蔡其昌也一時忘了自己的身分，...

中職／林智勝引退賽 最後開轟「神劇本」

廿二年職棒人生、無數次揮棒、中職全壘打王的頭銜，「大師兄」林智勝生涯最後一舞在昨天畫下句點；天生英雄命的他用本季首轟、生...

廣角鏡／傳承榮耀 大師兄合體少棒隊

台北市東園國小在美國威廉波特世界少棒賽奪冠，昨天在台北市區封王遊行，終點在台北大巨蛋參加「大師兄」林智勝的引退儀式，象徵...

中職／被林泓育爆哭嚇到 林智勝引退想感謝的人太多

卸下球員身分的最後一夜，「大師兄」林智勝口中有道不盡的感謝，棒球生涯中的貴人包含隊友跟前隊友，看到林泓育哭到不行，讓他也...

中職／開轟前清壘包暖舉 林智勝透露與主審楊崇煇對話

味全龍隊「大師兄」林智勝今天告別職業棒球選手生涯，先發第6棒一路打到底，在第6局、最後一個打席敲出生涯第305轟之前，主...

中職／我也沒想到！林智勝生涯最後打席開轟 重返游擊「好像回到2015」

味全龍隊「大師兄」林智勝的生涯最後一戰，在最後打席敲出全壘打，將自己保持的全壘打紀錄堆高到305轟，面對這樣的「神劇本」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。