中職／看林智勝305轟忘了我是誰 蔡其昌：編劇也寫不出這劇本

中華職棒全壘打王林智勝上周末光榮引退，生涯最後一打席以305轟畫下句點，讓在場觀戰的中職會長蔡其昌也一時忘了自己的身分，跟著跳起來，他直言：「編劇大概也寫不出這個劇本。」

林智勝告別22年職棒生涯，上周末在台北大巨蛋舉辦引退系列賽向球迷道別，龍隊在最終戰以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，由於比分早早拉開，給了龍隊更多巧心安排橋段的機會，林智勝打滿全場，第6局敲出陽春砲、生涯第305轟，並在9局移防游擊，回到過去熟悉的守位。

「當然感動啊！」蔡其昌日前赴日探視旅日台將，趕在林智勝引退賽前回台參與盛會，「我和智勝本來就有交情，原民運動都會協助，加上他夠資深，我們有很多機會可以交流、認識，會特別有感覺。」他說：「上天總是那麼有趣，在最後一個打席打305轟，做了一個最完美的結束。」

蔡其昌越想越不可思議，「球隊打了11分，讓葉總有機會去操作守游擊，如果是1：1、2：1可能也不會繼續守一壘，最後讓他回到最開始的守位，上天的安排總是那麼完美，讓巨星結束職業生涯可以有這樣的句點。」

看到305轟出爐，蔡其昌忘情跟著球迷一起跳起來，「我看著他，很多畫面浮現在我的腦海，從第一局看到結束很感動，打全壘打那一刻，忘了我是會長，跟著一起跳起來，編劇大概也寫不出這個劇本。」