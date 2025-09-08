中職／林智勝引退賽 最後開轟「神劇本」

廿二年職棒人生、無數次揮棒、中職全壘打王的頭銜，「大師兄」林智勝生涯最後一舞在昨天畫下句點；天生英雄命的他用本季首轟、生涯第三○五轟收尾，這個「神劇本」讓林智勝也說「我沒想到。」

林智勝職棒生涯從二○○四年LaＮew熊隊起步，加上更名後的Lamigo桃猿隊效力十二個球季；二○一六年成為中職史上首位自由球員轉隊成功、加盟中信兄弟隊，二○二二年轉戰味全龍隊，在三支球隊都曾奪冠、累積五枚冠軍戒。

昨天引退賽最終戰他寫下「神劇本」，六局下的陽春砲棒打許育銘，推升全壘打紀錄外，也解鎖本季、大巨蛋首轟，及生涯廿二年都開轟；龍隊也以十一比一大勝台鋼雄鷹隊。

「感謝自己到最後一刻還這麼努力，把事情做好，完成每年一轟的紀錄，很謝謝自己。」林智勝締造不少「大師兄障礙」，史上首位三百轟打者、首位單季卅轟卅盜三成打擊率的球員，國際賽更留下不少經典畫面，多哈亞運再見安打奪金、十二強賽棒打古巴隊的逆轉三分砲，都在昨天浮現球迷心頭。

林智勝除感謝家人、親友外，也一一點名過去效力過的球隊董事長、領隊、總教練，像La New熊隊劉保佑讓自己加入職棒，「辜董」辜仲諒讓自己寫下第一個自由球員轉隊紀錄，相處十二年的總教練洪一中「你讓我持續下場，才有很好的成績。」

林智勝昨天從味全龍復出推手「三董」魏應充手中接過教練棒，象徵開啟下一步要開始擔任龍隊教練，雖然職務內容未定，但林智勝也期許自己能幫助球員，讓他們敲出更多全壘打。

台北市東園國小少棒隊在美國威廉波特世界少棒賽奪冠，昨天封王遊行終點就在台北大巨蛋，林智勝國際賽打遍大小賽事，唯一遺憾就是沒能打過威廉波特，東園小球員賽後脫帽向棒球傳奇致敬。