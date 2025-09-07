中職／被林泓育爆哭嚇到 林智勝引退想感謝的人太多

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式，隊友們將林智勝拋起。記者林伯東／攝影
中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式，隊友們將林智勝拋起。記者林伯東／攝影

卸下球員身分的最後一夜，「大師兄」林智勝口中有道不盡的感謝，棒球生涯中的貴人包含隊友跟前隊友，看到林泓育哭到不行，讓他也嚇了一跳。

今天賽後的引退儀式中，林智勝感謝了許多人，包含過去效力過的球隊董事長、領隊、總教練，以及味全龍隊的所有人員，只不過還是有漏掉的人。

林智勝說：「彩排的時候就有腦袋空白，後來是看到場的人一個個去想，漏掉好多人，郭總（郭泰源）、陳大哥（陳金鋒）他們是因為比賽沒來，想要感謝他們。」另外還有經紀公司悍創運動行銷創辦人張運智、以及負責這次引退儀式的艾迪斯廣告公司。

而林智勝在最後謝謝自己的環節哽咽，他也說：「今天輸了，要請咖啡。」致詞時想到自己過去在比賽、身體上的挫折，是有著家人、朋友的幫助才度過，忍不住落淚破功。

林智勝也爆料，自己打全壘打時看到蔣少宏在哭、郭天信把淚水吸回去，而引退儀式上看到「小胖」林泓育特別從新莊趕來，在自己的肩膀上哭泣也嚇到，「之前聊天他說抱歉趕不過去，看到他過來我快哭了，看到他哭我跟他說繼續加油，不管怎樣繼續做自己喜歡的事情。」

這次引退三連戰，林智勝也感受到隊友壓力很大，「他們想把勝利留下來，我跟他們說，這三天就當成一場遊戲，覺得會贏就去試看看、做看看。」

林智勝是在2022年才加入龍隊，他感謝這些年輕球員，不是我去融入，是他們來接觸我、他們帶領我，讓我相處起來感覺年紀差不多，可能差1歲半。謝謝這三天隊友的拚勁，希望他們記住好感覺，下周繼續。」

中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式，林智勝一一感謝棒球路上遇到的貴人，最後他謝謝自己，從9歲打棒球到現在43歲，「我沒有不捨，我很感謝棒球給我所有的東西，這34年我過得很開心，謝謝林智勝，你辛苦了」。記者林伯東／攝影
中華職棒球星「大師兄」林智勝在台北大巨蛋舉行引退儀式，林智勝一一感謝棒球路上遇到的貴人，最後他謝謝自己，從9歲打棒球到現在43歲，「我沒有不捨，我很感謝棒球給我所有的東西，這34年我過得很開心，謝謝林智勝，你辛苦了」。記者林伯東／攝影
中華職棒球星「大師兄」林智勝（左）在台北大巨蛋舉行引退儀式，昔日戰友林泓育（右）獻花給老隊友。記者林伯東／攝影
中華職棒球星「大師兄」林智勝（左）在台北大巨蛋舉行引退儀式，昔日戰友林泓育（右）獻花給老隊友。記者林伯東／攝影

林智勝 味全龍

