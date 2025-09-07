中職／開轟前清壘包暖舉 林智勝透露與主審楊崇輝對話
味全龍隊「大師兄」林智勝今天告別職業棒球選手生涯，先發第6棒一路打到底，在第6局、最後一個打席敲出生涯第305轟之前，主審楊崇輝清理壘包的溫暖舉動被球迷發現，林智勝也透露與楊崇輝一段貼心的談話。
龍隊以10：0領先進入6局下，1出局後輪到林智勝打擊，他在進入打擊區前脫帽跟球迷致意，隨後楊崇煇開始清理本來就很乾淨的本壘板，幫忙拖延時間，讓林智勝有更多時間看向球迷。
林智勝笑說，今天打擊時，楊崇輝一直跟自己說：「你走慢一點，最後一次請你走慢一點，讓大家來好好謝謝你。」
而到第6局，林智勝算一算可能是最後一次，「沒有想說打全壘打，前面兩次三振、平飛球被接到，我告訴我自己，結果好壞不重要了，而是我還能在大家前面做喜歡的事情，很幸運第二顆球敲出全壘打，獻給在場所有球迷。」
