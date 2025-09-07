中職／我也沒想到！林智勝生涯最後打席開轟 重返游擊「好像回到2015」

味全龍隊「大師兄」林智勝的生涯最後一戰，在最後打席敲出全壘打，將自己保持的全壘打紀錄堆高到305轟，面對這樣的「神劇本」，林智勝笑說：「你有想過嗎？我也沒有。」

今年球季還沒敲出過全壘打的林智勝，今天在6局下面對台鋼雄鷹隊許育銘敲出陽春砲，是個人在台北大巨蛋的第一轟，也是生涯最後一轟。

「打出去我有點不敢相信球會過。」林智勝說，因為太久沒開轟，感覺有點陌生，「心中一直想『過！過！』」而場邊朱育賢等隊友更做出吹氣的表情。

「跑到二壘發現全壘打，整個速度放慢、身體超放鬆。」林智勝想起有記者提醒自己有機會挑戰連22季開轟，「感謝自己到最後一刻還這麼努力，把事情做好，完成每年一轟的紀錄，很謝謝自己。」

雖然比賽結束後還有引退儀式，但林智勝認為9局上打完，自己心態就已經結束，「打棒球這麼久，很榮幸最後一場先發到9局，過程沒有多想，就像平常一樣比賽，明天醒來另一個挑戰，當下不會有不捨，就是把它放下。」

而9局上2出局後，總教練葉君璋刻意安排林智勝從一壘轉守游擊，搭配二壘的郭嚴文，加上投手丘上的陳禹勳，林智勝笑說：「好像回到2015年Lamigo的感覺。」

林智勝表示，葉總有提醒自己會更換守位，「但沒想到阿文也上來。」雖然郭嚴文因為最後一個出局數沒有傳到林智勝手中感到抱歉，林智勝並不在意，「我跟他說，那是身體自然反應，我們要贏球，球在不在我身上不重要。」