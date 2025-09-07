中職／林智勝龍隊新任務9日啟動 還想幫助小朋友敲更多全壘打

味全龍隊「大師兄」林智勝今天引退賽後卸下球員身分，明天要先舉行「高爾夫球日」，後天開始正式向總教練葉君璋報到，教練職務內容有待分派，不過林智勝也有著推廣基層、原住民棒球的夢想，期待培育出更多全壘打王。

林智勝球員生涯的最後一戰，在最後打席敲出第305轟，解鎖本季、大巨蛋首轟，也堆高自己的「中職全壘打王」障礙，賽後從龍隊復出推手、頂新和德文教基金會創辦人魏應充手中接過教練棒，準備邁向下一個任務。

「明天球隊放假。」林智勝說：「後天就等葉總給我新任務，看是一軍隨隊還是去二軍看新的球員，公司怎麼做，我全力配合。」

對於接下來的教練身分，林智勝坦言有些恐懼，自認在指導上贏不過現在打擊教練張建銘，開玩笑說：「還是我接守備教練？」

林智勝也知道，當球員只需要顧好自己，跟教練職責不同，「教練要面對超過40個選手，要發揮他們潛力、讓他們相信我，很困難，但越困難我越想突破。」

除了職業棒球的任務，林智勝也希望能夠持續推廣原鄉棒球，「還沒退之前，大家心目中是中職全壘打王。希望往後你們想到林智勝，會想到是我幫助他們打出全壘打，我希望能做到這樣。」