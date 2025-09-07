中職／看林智勝引退賽 賴總統讚「永遠的大師兄」

賴清德總統晚間在臉書發文，談及中職味全龍球員林智勝的引退賽最終戰，賴總統說，看到林智勝今天在引退賽，敲出生涯第305轟，相信許多球迷都相當激動。

賴總統以永遠的大師兄來形容名為Ngayaw Ake' 的阿美族棒球選手林智勝，他說，林智勝不只是紀錄的象徵，更是無數球迷的青春，林智勝是首位達成「千打點、千得分、300轟」紀錄的中職球員；也多次披上國家隊戰袍，用重砲帶領台灣棒球，飛越無數高牆。

賴總統提到林智勝對基層棒球的付出，賴擔任副總統時，林智勝擔任原棒協理事長，為了給原鄉孩子更多幫助，林向賴分享了許多基層棒球的需要。賴也鼓勵更多企業投入，一起支持年輕球員。

賴總統說，「大師兄的球員生涯，本季畫下完美句點。謝謝你一路走來，點燃球迷熱血，為大家帶來無限感動。智勝是我們永遠的大師兄，你為台灣棒球種下的種子，會在這片土地繼續生根、發芽，結成美麗的果實。」