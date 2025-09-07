中職／看林智勝引退賽 賴總統讚「永遠的大師兄」

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（右）晚間透過臉書，祝賀中職球員林智勝（左）引退賽。圖/賴總統臉書
賴清德總統（右）晚間透過臉書，祝賀中職球員林智勝（左）引退賽。圖/賴總統臉書

賴清德總統晚間在臉書發文，談及中職味全龍球員林智勝的引退賽最終戰，賴總統說，看到林智勝今天在引退賽，敲出生涯第305轟，相信許多球迷都相當激動。

賴總統以永遠的大師兄來形容名為Ngayaw Ake' 的阿美族棒球選手林智勝，他說，林智勝不只是紀錄的象徵，更是無數球迷的青春，林智勝是首位達成「千打點、千得分、300轟」紀錄的中職球員；也多次披上國家隊戰袍，用重砲帶領台灣棒球，飛越無數高牆。

賴總統提到林智勝對基層棒球的付出，賴擔任副總統時，林智勝擔任原棒協理事長，為了給原鄉孩子更多幫助，林向賴分享了許多基層棒球的需要。賴也鼓勵更多企業投入，一起支持年輕球員。

賴總統說，「大師兄的球員生涯，本季畫下完美句點。謝謝你一路走來，點燃球迷熱血，為大家帶來無限感動。智勝是我們永遠的大師兄，你為台灣棒球種下的種子，會在這片土地繼續生根、發芽，結成美麗的果實。」

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下...

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時...

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最...

中職／謝謝洪總！謝謝辜董！林智勝引退感謝生命中貴人

味全龍隊「大師兄」林智勝今天比賽結束後宣告引退，在引退儀式上，他感謝過去生命中的各個貴人，其中包含在對面的台鋼雄鷹隊總教...

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

