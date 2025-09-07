中職／放下34年棒球人生 林智勝對自己說：你辛苦了
味全龍隊為「大師兄」林智勝舉辦的引退系列賽在今天劃下句點，林智勝高掛球棒後將轉任龍隊教練，職棒22年生涯的結束，林智勝想向從34年前開始努力的自己說：「謝謝！林智勝！你辛苦了！謝謝！」
林智勝在引退儀式上，感謝過去效力過的球隊董事長、領隊以及教練們，也謝謝媽媽、哥哥家人們對自己的支持，還有太太一路以來照顧家庭，「現在我退休了，妳可以做自己想做的事情。」
最後，林智勝要感謝的人是自己，「從9歲打棒球，到現在43歲，這34年我沒有不捨，感謝棒球給我的所有東西，給我、給我的家族很好的回報。」
「這34年我過得很開心。」林智勝說：「職棒22年我很開心，我很幸運，一路上有很多貴人幫助我、有你們陪伴著我，謝謝！林智勝！你辛苦了！謝謝！」
