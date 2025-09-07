快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

中職／放下34年棒球人生 林智勝對自己說：你辛苦了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍7日在台北大巨蛋與台鋼雄鷹交手的賽事，也是「大師兄」林智勝（右）引退系列賽最終戰，6局下，林智勝敲出陽春全壘打，與隊友擊掌致意。中央社
中華職棒味全龍7日在台北大巨蛋與台鋼雄鷹交手的賽事，也是「大師兄」林智勝（右）引退系列賽最終戰，6局下，林智勝敲出陽春全壘打，與隊友擊掌致意。中央社

味全龍隊為「大師兄」林智勝舉辦的引退系列賽在今天劃下句點，林智勝高掛球棒後將轉任龍隊教練，職棒22年生涯的結束，林智勝想向從34年前開始努力的自己說：「謝謝！林智勝！你辛苦了！謝謝！」

林智勝在引退儀式上，感謝過去效力過的球隊董事長、領隊以及教練們，也謝謝媽媽、哥哥家人們對自己的支持，還有太太一路以來照顧家庭，「現在我退休了，妳可以做自己想做的事情。」

最後，林智勝要感謝的人是自己，「從9歲打棒球，到現在43歲，這34年我沒有不捨，感謝棒球給我的所有東西，給我、給我的家族很好的回報。」

「這34年我過得很開心。」林智勝說：「職棒22年我很開心，我很幸運，一路上有很多貴人幫助我、有你們陪伴著我，謝謝！林智勝！你辛苦了！謝謝！」

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／謝謝洪總！謝謝辜董！林智勝引退感謝生命中貴人

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

中職／林智勝引退戰 龍迷蔣萬安送舞力全開退休禮大師兄笑翻

中職／林智勝引退夜敲雙響 劉基鴻帶淚有意接棒應援曲

相關新聞

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下...

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時...

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最...

中職／謝謝洪總！謝謝辜董！林智勝引退感謝生命中貴人

味全龍隊「大師兄」林智勝今天比賽結束後宣告引退，在引退儀式上，他感謝過去生命中的各個貴人，其中包含在對面的台鋼雄鷹隊總教...

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。