快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

中職／謝謝洪總！謝謝辜董！林智勝引退感謝生命中貴人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍隊7日下午在台北大巨蛋為「大師兄」林智勝（中）引退賽最終戰，林智勝與隊友賽後列隊，向球迷致意。中央社
中華職棒味全龍隊7日下午在台北大巨蛋為「大師兄」林智勝（中）引退賽最終戰，林智勝與隊友賽後列隊，向球迷致意。中央社

味全龍隊「大師兄」林智勝今天比賽結束後宣告引退，在引退儀式上，他感謝過去生命中的各個貴人，其中包含在對面的台鋼雄鷹隊總教練洪一中，也特別感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒，讓自己能夠成為自由球員轉隊第一人。

林智勝一一感謝今天到場的人，其中味全龍「三董」魏應充，因為他對棒球的熱情，平時的提點、教誨，才有這三天精彩的比賽，還有中華職棒會長蔡其昌，龍隊領隊丁仲緯、副領隊曲信恩、莊璦菁、前球團董事長徐文芳。

而林智勝也透露，2021年離開60人名單後，是總教練葉君璋主動聯繫，才有機會來到味全、達成生涯300轟，「給我很多出場機會，希望這四年沒有讓葉總失望。」

還有兩位沒到場的人，林智勝表示，要感謝過去La New熊隊董事長劉保佑，在第一順位選上自己，對球員的食衣住行非常用心，「謝謝劉董事長，對台灣職棒非常用心。」

另外林智勝也感謝過去在中信兄弟隊相處良多的「辜董」辜仲諒，「因為他，我才有機會成為第一個行使自由球員轉隊，因為他才有更多球員可以被不同球隊青睞，謝謝辜仲諒董事長，謝謝你喜歡台灣棒球。」

過去執教過自己的總教練，林智勝先感謝相處最久的洪一中，「這12年來，你遇到很調皮、很不聽話，很想做自己的選手，但你讓我持續下場，才能達到狠狠的成績，才能行使自由球員，非常感謝你，洪一中總教練。」

而在兄弟時期的總教練吳復連今天也到場，林智勝說：「謝謝吳總，他很照顧我，球場上給我很多提點，你們有看過的話，他的守備非常厲害，我的守備沒有那麼棒。」

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

中職／林智勝引退戰 龍迷蔣萬安送舞力全開退休禮大師兄笑翻

中職／林智勝引退夜敲雙響 劉基鴻帶淚有意接棒應援曲

中職／林智勝開轟不可思議 葉君璋：不應該這麼早退休

相關新聞

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下...

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時...

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最...

中職／謝謝洪總！謝謝辜董！林智勝引退感謝生命中貴人

味全龍隊「大師兄」林智勝今天比賽結束後宣告引退，在引退儀式上，他感謝過去生命中的各個貴人，其中包含在對面的台鋼雄鷹隊總教...

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。