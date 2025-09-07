中職／謝謝洪總！謝謝辜董！林智勝引退感謝生命中貴人

味全龍隊「大師兄」林智勝今天比賽結束後宣告引退，在引退儀式上，他感謝過去生命中的各個貴人，其中包含在對面的台鋼雄鷹隊總教練洪一中，也特別感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒，讓自己能夠成為自由球員轉隊第一人。

林智勝一一感謝今天到場的人，其中味全龍「三董」魏應充，因為他對棒球的熱情，平時的提點、教誨，才有這三天精彩的比賽，還有中華職棒會長蔡其昌，龍隊領隊丁仲緯、副領隊曲信恩、莊璦菁、前球團董事長徐文芳。

而林智勝也透露，2021年離開60人名單後，是總教練葉君璋主動聯繫，才有機會來到味全、達成生涯300轟，「給我很多出場機會，希望這四年沒有讓葉總失望。」

還有兩位沒到場的人，林智勝表示，要感謝過去La New熊隊董事長劉保佑，在第一順位選上自己，對球員的食衣住行非常用心，「謝謝劉董事長，對台灣職棒非常用心。」

另外林智勝也感謝過去在中信兄弟隊相處良多的「辜董」辜仲諒，「因為他，我才有機會成為第一個行使自由球員轉隊，因為他才有更多球員可以被不同球隊青睞，謝謝辜仲諒董事長，謝謝你喜歡台灣棒球。」

過去執教過自己的總教練，林智勝先感謝相處最久的洪一中，「這12年來，你遇到很調皮、很不聽話，很想做自己的選手，但你讓我持續下場，才能達到狠狠的成績，才能行使自由球員，非常感謝你，洪一中總教練。」

而在兄弟時期的總教練吳復連今天也到場，林智勝說：「謝謝吳總，他很照顧我，球場上給我很多提點，你們有看過的話，他的守備非常厲害，我的守備沒有那麼棒。」