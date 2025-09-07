中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練
味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時也會持續推廣基層棒球。
林智勝今天在生涯最終戰敲出第305轟，繼續推升中職紀錄，賽後任賢齊獻唱〈再出發〉祝福林智勝的下一段人生，剛拿下威廉波特少棒冠軍的東園國小球員們也在場上向林智勝致敬。
儀式中邀請林智勝過去隊友潘忠韋、石志偉重現守備連線，還有現役隊友劉基鴻、龍隊總教練葉君璋現身致意，台鋼雄鷹隊總教練洪一中也上場獻花。
獻花環節還有意外嘉賓，今天在新莊的比賽因雨延賽，樂天桃猿隊林泓育趕到大巨蛋，帶著淚水與林智勝緊緊擁抱。
最後上來的是「三董」魏應充，他表示，當年與林智勝簽約的場景深深烙印心中，而今天將由球員轉為味全龍隊的教練，「們不只要借重他過去在棒球上的專業能力，還要學習他堅毅不拔的精神。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言