中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時也會持續推廣基層棒球。

林智勝今天在生涯最終戰敲出第305轟，繼續推升中職紀錄，賽後任賢齊獻唱〈再出發〉祝福林智勝的下一段人生，剛拿下威廉波特少棒冠軍的東園國小球員們也在場上向林智勝致敬。

儀式中邀請林智勝過去隊友潘忠韋、石志偉重現守備連線，還有現役隊友劉基鴻、龍隊總教練葉君璋現身致意，台鋼雄鷹隊總教練洪一中也上場獻花。

獻花環節還有意外嘉賓，今天在新莊的比賽因雨延賽，樂天桃猿隊林泓育趕到大巨蛋，帶著淚水與林智勝緊緊擁抱。

最後上來的是「三董」魏應充，他表示，當年與林智勝簽約的場景深深烙印心中，而今天將由球員轉為味全龍隊的教練，「們不只要借重他過去在棒球上的專業能力，還要學習他堅毅不拔的精神。」