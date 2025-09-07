中職／林智勝引退戰 龍迷蔣萬安送舞力全開退休禮大師兄笑翻

台北大巨蛋今天舉行「東園國小2025威廉波特世界冠軍榮耀共享活動」，適逢「大師兄」林智勝引退賽，格外具有傳承意義。台北市長蔣萬安今天也特別至球員休息區，致贈林智勝退休禮物「PS5舞力全開遊戲片」。

由於林智勝引退賽，13歲女兒林禹融也和小龍女們一起跳開場舞，舞技驚豔全場外。蔣萬安表示，知道大師兄喜歡唱歌跳舞，前陣子才收到富邦悍將送的「卡啦OK機」退休禮物，因此特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝看到這禮物當場笑翻，收下禮物直呼太棒了。

蔣萬安今天也感謝林智勝擔任北市心理健康大使，蔣表示，運動員除了在場上的表現，更需要有堅強的心態與正向的支持，這不只是比賽，更是人生的養分。