快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

中職／林智勝引退戰 龍迷蔣萬安送舞力全開退休禮大師兄笑翻

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安知道大師兄喜歡唱歌跳舞，特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝開心收下禮物後，直呼太棒了。北市府提供
蔣萬安知道大師兄喜歡唱歌跳舞，特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝開心收下禮物後，直呼太棒了。北市府提供

台北大巨蛋今天舉行「東園國小2025威廉波特世界冠軍榮耀共享活動」，適逢「大師兄」林智勝引退賽，格外具有傳承意義。台北市長蔣萬安今天也特別至球員休息區，致贈林智勝退休禮物「PS5舞力全開遊戲片」。

由於林智勝引退賽，13歲女兒林禹融也和小龍女們一起跳開場舞，舞技驚豔全場外。蔣萬安表示，知道大師兄喜歡唱歌跳舞，前陣子才收到富邦悍將送的「卡啦OK機」退休禮物，因此特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝看到這禮物當場笑翻，收下禮物直呼太棒了。

蔣萬安今天也感謝林智勝擔任北市心理健康大使，蔣表示，運動員除了在場上的表現，更需要有堅強的心態與正向的支持，這不只是比賽，更是人生的養分。

蔣說，未來市府會持續推動校園心理健康計畫，讓更多孩子能夠在運動與課業之間找到平衡，安心追逐夢想。

蔣萬安知道大師兄喜歡唱歌跳舞，特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝開心收下禮物後，直呼太棒了。圖／北市府提供
蔣萬安知道大師兄喜歡唱歌跳舞，特別準備舞蹈遊戲片，希望大師兄退伍後能常和女兒一起勁歌熱舞，林智勝開心收下禮物後，直呼太棒了。圖／北市府提供

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝引退夜敲雙響 劉基鴻帶淚有意接棒應援曲

中職／林智勝開轟不可思議 葉君璋：不應該這麼早退休

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

相關新聞

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下...

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時...

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最...

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

中職／林智勝引退戰 龍迷蔣萬安送舞力全開退休禮大師兄笑翻

台北大巨蛋今天舉行「東園國小2025威廉波特世界冠軍榮耀共享活動」，適逢「大師兄」林智勝引退賽，格外具有傳承意義。台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。