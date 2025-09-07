中職／林智勝引退夜敲雙響 劉基鴻帶淚有意接棒應援曲

味全龍隊今天靠著劉基鴻雙響砲、5分打點，以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，作為林智勝的下一棒，他在海景第一排看到這位傳奇球星在生涯最後打席開轟，賽後回想過往相處點滴忍不住落淚。

劉基鴻今天在首局敲出三分砲，幫助球隊單局攻下5分，3局下的兩分砲又點燃5分大局，而6局下則是換林智勝敲出本季首轟、生涯第305轟，將比數擴大到11：0。

獲選單場MVP的劉基鴻在賽後頒獎時談到林智勝忍不住落淚，接受訪問時他也解釋，「跟他有很多回憶，從進來到現在，2022年我們還懵懵懂懂，他來的之後告訴我們如何面對場上狀況，心理上幫助很大，隔年我們就一起拿下冠軍。」

在林智勝的引退賽敲出雙響砲，劉基鴻也說：「學長的最後一場了，告訴自己平常心，要專注自己去跟打者對決。」而在6局下看到林智勝開轟，「我是下一個，當下快出出來，真的太感動。」

林智勝今天賽前期待有人能夠接棒自己的「大師兄」應援曲，劉基鴻今天雙響砲被視為人選之一，劉基鴻被問到此事也說：「可以喔。」