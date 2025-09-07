中職／林智勝開轟不可思議 葉君璋：不應該這麼早退休

味全龍隊今天安排林智勝在他的引退賽最終戰先發第6棒、一壘手，總教練葉君璋視戰況安排「劇本」，9局下讓林智勝守游擊是預想之內，但6局下林智勝敲出的生涯第305轟，葉總直呼：「沒有想到。」

林智勝今天前3打席吞下2次三振、沒有安打，但6局下轟出一發左外野陽春砲，掀起台北大巨蛋4萬人歡呼聲，締造個人本季首轟、新人年起連22季開轟，也集滿第15座開轟球場。

「真的不可思議。」葉君璋賽後表示，台北大巨蛋其實不容易開轟，「代表他不應該這麼早退休，不過結果就是這樣。」

9局下陳禹勳先上場投球抓到2出局後，林智勝從一壘改守游擊、好友郭嚴文守二壘，三人都是過去猿隊隊友，巧妙的安排在一壘有人時的滾地球，郭嚴文選擇傳一壘結束比賽。

葉君璋坦言是想讓林智勝重溫過去的時光，只不過郭嚴文的傳球選擇，「應該可以傳給智勝，可惜。」

也因為分數早早拉開，才有9局下操作空間，最後以11：1擊敗台鋼雄鷹隊收尾，葉君璋也說這是最好的安排，「對球隊是，對他也是，一切都滿完美的。」

而龍隊今年選秀第一指名黃暐傑在8局上「開箱」，生涯初登板0.2局被敲2支安打、保送，丟掉1分，葉君璋表示，黃暐傑距離上次一軍實戰已經很久，難免會陌生，加上今天場面也比較大，「球威不錯，就看接下來如何幫他調整。