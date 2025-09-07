快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍林智勝(左)敲出全壘打。記者林伯東／攝影
味全龍林智勝(左)敲出全壘打。記者林伯東／攝影

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下敲出本季首轟、生涯第305轟。

龍隊首局就打滿一輪，前4棒郭天信、李凱威、朱育賢、陳子豪連續安打敲回2分，2出局後劉基鴻把球轟出中外野，用三分砲擴大領先；3局下又是劉基鴻兩分砲在2出局後開啟攻勢，打了10個人次，又是單局5分。

10：0領先進入6局下，1出局後輪到林智勝，前3打席吞下2次三振、無安打的他，這回從許育銘手中將球敲到左外野深處，隨著球飛過大牆，4萬人的球場爆出巨大歡呼聲，林智勝也在掌聲中慢跑回到本壘，與場邊的隊友一一擁抱。

今年球季結束後林智勝即將引退，今天是他最後一次出賽，但堆高到305轟讓「中職全壘打王」的頭銜沒那麼容易被趕上，又補上在台北大巨蛋首轟，生涯在中職15座球場都留下開轟紀錄，從新人年起連續22年都有敲出全壘打。

龍隊先發投手伍鐸則是以90球投完7局，被敲6支安打不過沒有失分，追平個人本季最長投球局數；8局上則是選秀探花黃暐傑「開箱」，生涯初登板雖然出現2支安打、保送丟掉1分，但也抓到2個出局數。

龍隊在8局下的攻勢在林智勝前一棒中止，先發第6棒、一壘手的林智勝生涯最終戰就留下4打數1安打、1打點、1得分、1轟的成績，最後一個打席用開轟結尾。

9局上陳禹勳登板抓到2出局後，更安排林智勝回到生涯起點的游擊防區，過去拍檔郭嚴文守二壘，結果是郭嚴文抓到最後出局數。

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

圖輯／東園國小少棒冠軍遊行到大巨蛋 見證林智勝引退賽最終場

中職／一直以他為傲！哥哥林祖懷談林智勝：執著無人能比

中職／10萬人次進場感謝球迷 林智勝期待應援曲有人接手

相關新聞

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下...

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

味全龍隊為「大師兄」林智勝今天舉辦的引退儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也宣告，林智勝的下一步將擔任龍隊教練，同時...

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最...

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

中職／林智勝引退戰 龍迷蔣萬安送舞力全開退休禮大師兄笑翻

台北大巨蛋今天舉行「東園國小2025威廉波特世界冠軍榮耀共享活動」，適逢「大師兄」林智勝引退賽，格外具有傳承意義。台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。