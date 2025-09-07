中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

味全龍隊今天以11：1擊敗台鋼雄鷹隊，劉基鴻雙響砲、5分打點是勝利關鍵，不過作為引退賽主角的林智勝也搶占鎂光燈，在6局下敲出本季首轟、生涯第305轟。

龍隊首局就打滿一輪，前4棒郭天信、李凱威、朱育賢、陳子豪連續安打敲回2分，2出局後劉基鴻把球轟出中外野，用三分砲擴大領先；3局下又是劉基鴻兩分砲在2出局後開啟攻勢，打了10個人次，又是單局5分。

10：0領先進入6局下，1出局後輪到林智勝，前3打席吞下2次三振、無安打的他，這回從許育銘手中將球敲到左外野深處，隨著球飛過大牆，4萬人的球場爆出巨大歡呼聲，林智勝也在掌聲中慢跑回到本壘，與場邊的隊友一一擁抱。

今年球季結束後林智勝即將引退，今天是他最後一次出賽，但堆高到305轟讓「中職全壘打王」的頭銜沒那麼容易被趕上，又補上在台北大巨蛋首轟，生涯在中職15座球場都留下開轟紀錄，從新人年起連續22年都有敲出全壘打。

龍隊先發投手伍鐸則是以90球投完7局，被敲6支安打不過沒有失分，追平個人本季最長投球局數；8局上則是選秀探花黃暐傑「開箱」，生涯初登板雖然出現2支安打、保送丟掉1分，但也抓到2個出局數。

龍隊在8局下的攻勢在林智勝前一棒中止，先發第6棒、一壘手的林智勝生涯最終戰就留下4打數1安打、1打點、1得分、1轟的成績，最後一個打席用開轟結尾。

9局上陳禹勳登板抓到2出局後，更安排林智勝回到生涯起點的游擊防區，過去拍檔郭嚴文守二壘，結果是郭嚴文抓到最後出局數。