中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄
傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最後一舞仍在堆高中華職棒的新紀錄。
龍隊今天對上台鋼雄鷹隊之戰，前3局就早早取得10：0領先，1局下劉基鴻三分砲在內攻回5分、3局下劉基鴻的兩分砲又開啟單局5分攻勢。
前3打席吞下2次三振、沒有敲出安打的林智勝，6局下1出局後，從許育銘手中將球敲到左外野深處，隨著球飛過大牆，4萬人的球場爆出巨大歡呼聲，林智勝也在掌聲中慢跑回到本壘，與場邊的隊友一一擁抱。
今年球季結束後林智勝即將引退，今天是他的最後一次出賽，但「中職全壘打王」的頭銜讓後輩沒那麼容易趕上，今天又補上在台北大巨蛋首轟，生涯在中職15座球場都留下開轟紀錄，從新人年起連續22年都有敲出全壘打。
