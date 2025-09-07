快訊

中職／傳奇就是傳奇！林智勝引退賽大巨蛋開轟 305轟疊高紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍林智勝(左)敲出全壘打。記者林伯東／攝影
味全龍林智勝(左)敲出全壘打。記者林伯東／攝影

傳奇就是傳奇！不讓劉基鴻的雙響砲專美於前，「大師兄」林智勝在引退賽最終戰在台北大巨蛋扛出本季首轟，也是生涯第305轟，最後一舞仍在堆高中華職棒的新紀錄。

龍隊今天對上台鋼雄鷹隊之戰，前3局就早早取得10：0領先，1局下劉基鴻三分砲在內攻回5分、3局下劉基鴻的兩分砲又開啟單局5分攻勢。

前3打席吞下2次三振、沒有敲出安打的林智勝，6局下1出局後，從許育銘手中將球敲到左外野深處，隨著球飛過大牆，4萬人的球場爆出巨大歡呼聲，林智勝也在掌聲中慢跑回到本壘，與場邊的隊友一一擁抱。

今年球季結束後林智勝即將引退，今天是他的最後一次出賽，但「中職全壘打王」的頭銜讓後輩沒那麼容易趕上，今天又補上在台北大巨蛋首轟，生涯在中職15座球場都留下開轟紀錄，從新人年起連續22年都有敲出全壘打。

林智勝 味全龍

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

中職／一直以他為傲！哥哥林祖懷談林智勝：執著無人能比

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，今天賽前特別邀請哥哥林祖懷到場開球，兩人深情擁抱，何時對於這個弟弟感到驕傲？林...

中職／10萬人次進場感謝球迷 林智勝期待應援曲有人接手

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽在今天來到最終回，連兩天締造台北大巨蛋4萬人滿場，也達成他3戰、10萬人次的願望，林智...

中職／林智勝特地擁抱致謝 洪一中：你對台灣棒球貢獻很大

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽的最後一天，賽前練習時間，林智勝特地走到對面休息區，向過去的教頭、台鋼雄鷹隊總教練洪一...

