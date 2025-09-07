中職／一直以他為傲！哥哥林祖懷談林智勝：執著無人能比

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，哥哥林祖懷到場開球。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，哥哥林祖懷到場開球。記者林伯東／攝影

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，今天賽前特別邀請哥哥林祖懷到場開球，兩人深情擁抱，何時對於這個弟弟感到驕傲？林祖懷說：「一直都是，不管他是高峰低谷，我們一直以他為傲。」

林智勝今年球季結束後決定引退，今天是他最後一次上場，全家人都到場見證，賽前林智勝與媽媽、哥哥、妹妹、太太及一對兒女一起合影，女兒林禹融更與小龍女一起跳開場舞，林祖懷則開出好球、落進林智勝的手套中。

因從小父母離異，林祖懷「兄代父職」在林智勝成長過程中扮演重要角色，林祖懷表示，兩人是互相影響，「我會帶領他、他陪伴我，我們互相支持長大。」

高中時期，林智勝一度想要放棄棒球，林祖懷透露，當時整個家族都很擔心，「長輩們不同意，認為他不該輕易放棄，而他不知道自己為什麼要打，後來跟他聊了很久，才讓他放下想法，因為不打球他也不知道該做什麼。」

林祖懷坦言，前面2、3年就有跟林智勝聊過引退的事情，但他當時認為還不到那個時刻，家人也都繼續支持他，「他在打球的時候，我們擔心比較多，怕他受傷，決定引退後，我們也放下擔心。」

能夠在中職敲出304轟、締造歷史紀錄，林智勝的心態強韌非常人，林祖懷也說：「他對棒球執著沒人能相比，中間遇到低潮撐著、咬著度過，謝謝他堅持下來，才有現在。榮耀是他一個人辛苦而來的。」

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，林智勝（右四）與媽媽、哥哥、妹妹、太太及一對兒女一起合影。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，林智勝（右四）與媽媽、哥哥、妹妹、太太及一對兒女一起合影。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，女兒林禹融（中）與小龍女一起跳開場舞。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，女兒林禹融（中）與小龍女一起跳開場舞。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝（右）引退系列賽最終戰，哥哥林祖懷（左）到場開球。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝（右）引退系列賽最終戰，哥哥林祖懷（左）到場開球。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，女兒林禹融（中）與小龍女一起跳開場舞。記者林伯東／攝影
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽最終戰，女兒林禹融（中）與小龍女一起跳開場舞。記者林伯東／攝影

