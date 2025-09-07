聽新聞
中職／林智勝最終戰先發6棒一壘手 葉總「劇本」視狀況
味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽最後一場、連三天扛起先發，今天擔任先發第6棒、一壘手，而台北大巨蛋也已經宣告將有4萬球迷滿場向他致敬。
龍隊總教練葉君璋賽前透露打線安排，至於林智勝是否會像昨天打全場，或是「劇本」安排，則要看比賽及他本人狀況，「最後一場，希望有好表現，留下好的回憶。」
林智勝的棒球生涯從起步就是亮點，2004年6月3日生涯首度出賽就擔任先發第四棒、游擊手，新人首次出賽就先發第四棒寫下紀錄，用單場雙安作為漫長強打人生的開頭。
今年球季可能的最後一場出賽，林智勝繼5日先發第5棒、一壘手、6日先發第7棒、指定打擊後，今天則是以先發第6棒、一壘手收尾。
昨天賽後張惠妹獻唱後，林智勝也向球迷表示：「明天是我最後一次揮擊、最後一次跑壘、最後一次守備，我希望獻給大家。」
