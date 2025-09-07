快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝最終戰先發6棒一壘手 葉總「劇本」視狀況

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝6日球賽結束後，向球迷致意。記者陳正興／攝影
味全龍隊林智勝6日球賽結束後，向球迷致意。記者陳正興／攝影

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽最後一場、連三天扛起先發，今天擔任先發第6棒、一壘手，而台北大巨蛋也已經宣告將有4萬球迷滿場向他致敬。

龍隊總教練葉君璋賽前透露打線安排，至於林智勝是否會像昨天打全場，或是「劇本」安排，則要看比賽及他本人狀況，「最後一場，希望有好表現，留下好的回憶。」

林智勝的棒球生涯從起步就是亮點，2004年6月3日生涯首度出賽就擔任先發第四棒、游擊手，新人首次出賽就先發第四棒寫下紀錄，用單場雙安作為漫長強打人生的開頭。

今年球季可能的最後一場出賽，林智勝繼5日先發第5棒、一壘手、6日先發第7棒、指定打擊後，今天則是以先發第6棒、一壘手收尾。

昨天賽後張惠妹獻唱後，林智勝也向球迷表示：「明天是我最後一次揮擊、最後一次跑壘、最後一次守備，我希望獻給大家。」

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

張惠妹重返大巨蛋 苦練大師兄最愛那首歌！唯一榮耀獻林智勝

相關新聞

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

中職／杜家明雙安助雄鷹止5連敗 投打兩起點與林智勝交錯

味全龍隊引退賽主角林智勝今天為龍隊跑回1分，然而台鋼雄鷹隊靠著杜家明2安、2打點、1得分演出，以3：1擊敗龍隊中止5連敗...

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，林智勝聽得意猶未盡，...

中職／林智勝最終戰先發6棒一壘手 葉總「劇本」視狀況

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽最後一場、連三天扛起先發，今天擔任先發第6棒、一壘手，而台北大巨蛋也已經宣告將有4萬球迷...

東園少棒隊奪世界冠軍遊行今登場 將與大師兄林智勝合體

台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，將於今天舉辦遊行活動，將從青年公園一路到大巨蛋，更將仔大巨蛋與棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。