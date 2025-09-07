快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

東園少棒隊奪世界冠軍遊行今登場 將與大師兄林智勝合體

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
校方表示，除今活動外，17日也將會舉辦共構大樓啟用，屆時全新棒球練習場及遊覽車都將亮相。圖／校方提供
校方表示，除今活動外，17日也將會舉辦共構大樓啟用，屆時全新棒球練習場及遊覽車都將亮相。圖／校方提供

台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，將於今天舉辦遊行活動，將從青年公園一路到大巨蛋，更將仔大巨蛋與棒球巨星「大師兄」林智勝合體。校方表示，除今活動外，17日也將會舉辦共構大樓啟用，屆時全新棒球練習場及遊覽車都將亮相。

根據規畫，今天遊行從中午12點在青年公園棒球場舉行儀式後出發，小選手及教練們會搭上觀光巴士，沿著青年路、南海路、中華路二段、愛國西路、信義路、松智路、松仁路最後抵達台北大巨蛋忠孝東路側下車後，進入巨蛋，遊行時間大約一小時，選手及教練們教會站在觀光巴士二樓接受民眾喝采。

遊行活動結束後，東園國小將在大巨蛋進行致贈獎牌儀式，市長蔣萬安也將在巨蛋內與東園少棒隊共享榮耀，也剛好適逢大巨蛋本周末舉辦棒球巨星林智勝引退賽活動，屆時少棒孩子們也將在球場與味全龍球員「傳承」儀式，結束後也將繼續留在場內看比賽。

東園國小校長張鍾榮也說，除了今天遊行以外，9月17日也會舉行東園國小捷運共構大樓揭牌儀式，內含設施棒球練習場也將啟用，作為球員練習場地之一，而球隊巴士日前也已換新並驗收完成，第一批選手昨天已完成新車初體驗，前往各贊助公廟還願，小朋友搭上新車也都很開心。

為慶祝東園國小奪冠，日前市長蔣萬安也宣布將提供498萬元「訓練獎勵大禮包」，提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，並將規畫新增1名專任運動教練，另加設「棒球菁英留才獎學金」以協助優秀選手留在台北持續發展。體育局則協調青年公園棒球場優先提供東園少棒使用，每年並補助30萬元基站經費，期許能落實選手們平時訓練期間的照顧，能專注於專長訓練，更鼓勵孩子勇敢追夢。

台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，將於今天舉辦遊行活動，從青年公園一路到大巨蛋。 美聯社
台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，將於今天舉辦遊行活動，從青年公園一路到大巨蛋。 美聯社

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

張惠妹重返大巨蛋 苦練大師兄最愛那首歌！唯一榮耀獻林智勝

相關新聞

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受

中職／杜家明雙安助雄鷹止5連敗 投打兩起點與林智勝交錯

味全龍隊引退賽主角林智勝今天為龍隊跑回1分，然而台鋼雄鷹隊靠著杜家明2安、2打點、1得分演出，以3：1擊敗龍隊中止5連敗...

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，林智勝聽得意猶未盡，...

中職／林智勝最終戰先發6棒一壘手 葉總「劇本」視狀況

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽最後一場、連三天扛起先發，今天擔任先發第6棒、一壘手，而台北大巨蛋也已經宣告將有4萬球迷...

東園少棒隊奪世界冠軍遊行今登場 將與大師兄林智勝合體

台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，將於今天舉辦遊行活動，將從青年公園一路到大巨蛋，更將仔大巨蛋與棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。