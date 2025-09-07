東園少棒隊奪世界冠軍遊行今登場 將與大師兄林智勝合體

台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，將於今天舉辦遊行活動，將從青年公園一路到大巨蛋，更將仔大巨蛋與棒球巨星「大師兄」林智勝合體。校方表示，除今活動外，17日也將會舉辦共構大樓啟用，屆時全新棒球練習場及遊覽車都將亮相。

根據規畫，今天遊行從中午12點在青年公園棒球場舉行儀式後出發，小選手及教練們會搭上觀光巴士，沿著青年路、南海路、中華路二段、愛國西路、信義路、松智路、松仁路最後抵達台北大巨蛋忠孝東路側下車後，進入巨蛋，遊行時間大約一小時，選手及教練們教會站在觀光巴士二樓接受民眾喝采。

遊行活動結束後，東園國小將在大巨蛋進行致贈獎牌儀式，市長蔣萬安也將在巨蛋內與東園少棒隊共享榮耀，也剛好適逢大巨蛋本周末舉辦棒球巨星林智勝引退賽活動，屆時少棒孩子們也將在球場與味全龍球員「傳承」儀式，結束後也將繼續留在場內看比賽。

東園國小校長張鍾榮也說，除了今天遊行以外，9月17日也會舉行東園國小捷運共構大樓揭牌儀式，內含設施棒球練習場也將啟用，作為球員練習場地之一，而球隊巴士日前也已換新並驗收完成，第一批選手昨天已完成新車初體驗，前往各贊助公廟還願，小朋友搭上新車也都很開心。