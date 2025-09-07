中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡
味全龍球星「大師兄」林智勝5至7日在台北大巨蛋迎接引退系列賽，球團以高規格待遇在稍早釋出紀錄片回顧大師兄22年傳奇的職棒生涯。在片中他提到2009年的假球案，當時母親因經濟壓力與組頭來往，使他意外遭受波及。對此，他在影片中提到：「當我知道這些事情的時候，其實我跟媽媽是分裂的。」更透露他因氣憤母親，曾長達一年不來往。
現年43歲的林智勝為中華職棒的傳奇選手之一，以304支全壘打成為中職史上第一位突破300轟的打者，更在聯盟中締造多項紀錄，其中較為著名的是在2015球季他達成30轟30盜的驚人創舉，至今仍無人能比肩這項紀錄。
然而，在他輝煌的職棒人生中，卻也數次遭遇瓶頸與挫敗，2009年爆發的假球事件就是其中之一，不僅將他捲入其中，也讓他與母親的關係產生轉變。林智勝回憶，當年起因為母親為投資投幣式卡拉OK而向組頭「雨刷」借錢，使他也被列為懷疑對象之一，他補充：「我們有四個人被公司留職停薪，那段時間我跟我媽的關係不是很好，她讓我覺得，為了自己忽略了很多重要的事情。」
當時的他感到無比煎熬，假球事件可以說是大師兄的「心魔」，妻子王薇欣哽咽回憶，「他晚上都不能睡覺，常常到天亮才闔眼。球場上，甚至有球迷唱歌嘲諷。」林智勝印象最深的是在台南球場，統一獅球迷大唱《聽媽媽的話》嘲弄他，讓他備感壓力。
如今回首這段過往，林智勝感慨地說：「比起外界的聲音，更痛苦的是媽媽怎麼能這樣做。」即將卸下球衣的他早已釋懷，也與母親和解。他坦言，已經學會不去在意留言，「不看，也就不會生氣。」
