中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場
味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球星，也締造史上第一次的3戰10萬人次紀錄。
味全龍球團宣布，9月7日之全區觀眾席座位已在本日上午全數販售完畢，感謝各位球迷支持林智勝引退系列賽，向傳奇致敬！共同見證「#31CONIC智勝一擊」的榮耀。
龍隊為林智勝舉辦的引退活動，從5日開始連三天賽後都邀請演藝大咖到場，蕭敬騰、張惠妹之後，今天由任賢齊致敬獻唱，三天都吸引超高人氣。
5日的2萬6316人進場，改寫大巨蛋周五票房紀錄，昨天也是開賽前就宣告4萬人滿場完售，今天再次4萬人進場，3戰合計來到10萬6316人，改寫中職3連戰進場人數新高，超越今年中信兄弟隊8月1至3日在大巨蛋締造的9萬6440人紀錄。
