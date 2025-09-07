快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊打者林智勝引退賽，6日吸引台北大巨蛋滿場四萬人觀賽。記者陳正興／攝影
味全龍隊打者林智勝引退賽，6日吸引台北大巨蛋滿場四萬人觀賽。記者陳正興／攝影

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球星，也締造史上第一次的3戰10萬人次紀錄。

味全龍球團宣布，9月7日之全區觀眾席座位已在本日上午全數販售完畢，感謝各位球迷支持林智勝引退系列賽，向傳奇致敬！共同見證「#31CONIC智勝一擊」的榮耀。

龍隊為林智勝舉辦的引退活動，從5日開始連三天賽後都邀請演藝大咖到場，蕭敬騰、張惠妹之後，今天由任賢齊致敬獻唱，三天都吸引超高人氣。

5日的2萬6316人進場，改寫大巨蛋周五票房紀錄，昨天也是開賽前就宣告4萬人滿場完售，今天再次4萬人進場，3戰合計來到10萬6316人，改寫中職3連戰進場人數新高，超越今年中信兄弟隊8月1至3日在大巨蛋締造的9萬6440人紀錄。

味全龍隊打者林智勝引退賽，6日賽前味全龍啦啦隊小龍女表演。記者陳正興／攝影
味全龍隊打者林智勝引退賽，6日賽前味全龍啦啦隊小龍女表演。記者陳正興／攝影

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

中職／林智勝面前有好表現 杜家明：生涯美好回憶

張惠妹重返大巨蛋 苦練大師兄最愛那首歌！唯一榮耀獻林智勝

相關新聞

中職／3戰10萬人史上首見！林智勝引退最終戰 又是4萬滿場

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽將在今天畫下句點，包含引退儀式的最終戰在今天上午宣告完售，4萬人滿場告別這位中職傳奇球...

中職／杜家明雙安助雄鷹止5連敗 投打兩起點與林智勝交錯

味全龍隊引退賽主角林智勝今天為龍隊跑回1分，然而台鋼雄鷹隊靠著杜家明2安、2打點、1得分演出，以3：1擊敗龍隊中止5連敗...

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，林智勝聽得意猶未盡，...

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

味全龍隊昨起連3天替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，更...

中職／林智勝面前有好表現 杜家明：生涯美好回憶

台鋼雄鷹隊今天以3：1擊敗味全龍隊，中止5連敗，賽後球員自主開會良久，總教練洪一中坦言現在壓力稍為釋放，而敲出勝利打點的...

影／杜家明雙安助隊脫離連敗 林智勝賽後向球迷致意

味全龍隊林智勝引退賽第二場，台鋼雄鷹隊靠著打者杜家明2安、2打點、1得分演出，以3：1擊敗龍隊中止5連敗，在下半季、全年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。