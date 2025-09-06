快訊

聲援江祖平！談童年家暴父瘡疤 廖家儀：難道不能馬上處理？

獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，林智勝聽得意猶未盡，不斷唱著「三天三夜！」張惠妹趕緊制止「舞台快垮了」。

張惠妹今天從一首〈好膽你就來〉開始炒熱氣氛，最後在翻唱伍佰的〈鋼鐵男子〉與林智勝「大師兄」應援曲中，歡迎林智勝的登台，享受全場4萬球迷的大合唱致敬。

「今天4萬人，謝謝你們。」林智勝表示：「第二天的引退賽，要非常感謝味全創辦人三董，舉辦這個引退賽，魏（應充）董事長全力支持。」

林智勝第二個感謝的就是張惠妹，兩人因為原棒協公益活動結緣，「在我心中，她是一個大使，對偏鄉地區小朋友照顧有加，跟我們一起做公益。」尤其是感謝張惠妹的到場，讓這個引退系列活動能擁有豪華陣容。

明天是林智勝引退系列活動最後一天，林智勝也宣告，明天就是球員生涯的結尾，「明天會是我最後一次揮擊、最後一次跑壘、最後一次守備，我希望獻給大家。」他也不忘身後相挺的龍隊隊友，「每一位球員都需要你們的鼓勵，請不要吝嗇你們的掌聲。」

林智勝最後也感謝所有球迷，「林智勝之所以可以打這麼久，除了教練不斷磨練我，更多的是球迷給我的掌聲，批評也好、鼓勵也好，我會放在心裡，繼續走下去，職業生涯結束不是結束，是我的另一個開始。」

說好不哭的林智勝沒有顯露太多情緒，張惠妹關心問他「還可以嗎？」林智勝立刻說：「還可以。三天三夜！三天三夜！」

結果張惠妹趕快制止他，因為剛剛唱〈三天三夜〉時，臨時搭建的活動舞台已經開始有些晃動，林智勝還有點不放棄地說：「我剛剛沒跳到。」

張惠妹也向林智勝說，希望他可以永遠的陪伴在大家的身邊，語畢林智勝立刻問「你有缺伴舞嗎？」張惠妹笑答：「你應該是唱歌吧？我們下次一定要合唱一下。」最後林智勝走下舞台，向場邊的球迷揮手致意。

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

林智勝 味全龍 張惠妹

延伸閱讀

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

張惠妹重返大巨蛋 苦練大師兄最愛那首歌！唯一榮耀獻林智勝

中職／杜家明雙安助雄鷹止5連敗 投打兩起點與林智勝交錯

中職／大巨蛋爆歡呼聲 林智勝驚喜現身觀眾席

相關新聞

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，林智勝聽得意猶未盡，...

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

味全龍隊昨起連3天替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，更...

中職／蕭敬騰復刻熊抱畫面是意外 林智勝透露淚腺崩解背後故事

味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，昨天賽後歌手蕭敬騰演唱引爆林智勝淚腺，林智勝今天透露，當年自己曾以旅外為目標，但努力提升...

中職／驚喜收劉家花籃 林智勝：劉保佑是我的貴人

味全龍「大師兄」林智勝連3天在台北大巨蛋舉辦引退系列賽，各界好友紛紛獻上祝福，昔日La New熊、Lamigo桃猿的經營...

中職／張育成趕場趕上林智勝落淚前夕 感謝他為台灣棒球貢獻

林智勝引退系列賽本周末在台北大巨蛋登場，張育成隨富邦悍將隊在新莊棒球場出賽，賽後演出已見他現身大巨蛋，趕來參與林智勝的選...

中職／沒引退儀式不遺憾 葉總：我會說不出話

味全龍隊這個周末為林智勝舉辦連三天引退系列賽，龍隊總教練葉君璋錯過「引退黃金期」，但葉總坦言自己不會遺憾沒有引退儀式，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。