中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，林智勝聽得意猶未盡，不斷唱著「三天三夜！」張惠妹趕緊制止「舞台快垮了」。

張惠妹今天從一首〈好膽你就來〉開始炒熱氣氛，最後在翻唱伍佰的〈鋼鐵男子〉與林智勝「大師兄」應援曲中，歡迎林智勝的登台，享受全場4萬球迷的大合唱致敬。

「今天4萬人，謝謝你們。」林智勝表示：「第二天的引退賽，要非常感謝味全創辦人三董，舉辦這個引退賽，魏（應充）董事長全力支持。」

林智勝第二個感謝的就是張惠妹，兩人因為原棒協公益活動結緣，「在我心中，她是一個大使，對偏鄉地區小朋友照顧有加，跟我們一起做公益。」尤其是感謝張惠妹的到場，讓這個引退系列活動能擁有豪華陣容。

明天是林智勝引退系列活動最後一天，林智勝也宣告，明天就是球員生涯的結尾，「明天會是我最後一次揮擊、最後一次跑壘、最後一次守備，我希望獻給大家。」他也不忘身後相挺的龍隊隊友，「每一位球員都需要你們的鼓勵，請不要吝嗇你們的掌聲。」

林智勝最後也感謝所有球迷，「林智勝之所以可以打這麼久，除了教練不斷磨練我，更多的是球迷給我的掌聲，批評也好、鼓勵也好，我會放在心裡，繼續走下去，職業生涯結束不是結束，是我的另一個開始。」

說好不哭的林智勝沒有顯露太多情緒，張惠妹關心問他「還可以嗎？」林智勝立刻說：「還可以。三天三夜！三天三夜！」

結果張惠妹趕快制止他，因為剛剛唱〈三天三夜〉時，臨時搭建的活動舞台已經開始有些晃動，林智勝還有點不放棄地說：「我剛剛沒跳到。」

張惠妹也向林智勝說，希望他可以永遠的陪伴在大家的身邊，語畢林智勝立刻問「你有缺伴舞嗎？」張惠妹笑答：「你應該是唱歌吧？我們下次一定要合唱一下。」最後林智勝走下舞台，向場邊的球迷揮手致意。

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供