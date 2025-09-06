快訊

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
味全龍隊昨起連三天替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹熱力四射的演唱嗨翻台北大巨蛋，更翻唱〈鋼鐵男子〉及林智勝的應援曲，致敬意味十足，讓球迷充滿感動。

林智勝引退賽分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，三天分別邀請蕭敬騰、張惠妹、任賢齊致敬獻唱，今天吸引4萬人滿場。

張惠妹賽後登上場中舞台，一句「林智勝的Party現在開始！」掀起尖叫聲，前兩首〈好膽你就來〉、〈渴了〉逐步炒熱氣氛。

第三首〈三天三夜〉唱到一半，味全龍隊隊員們開始全部走上舞台，跟著大巨蛋4萬人一起跳起來，唱完之後還進行大合照，張惠妹笑說：「不好意思節目被中止了」

第四首〈跳進來〉張惠妹更邀請龍隊會跳舞的球員一起共舞，吉力吉撈鞏冠林凱威、鎛銳都跟著音樂舞舞動；最後第五首組曲，張惠妹先翻唱伍佰的〈鋼鐵男子〉，林智勝也從暗處穿著全黑西裝現身。

隨著音樂進行，林智勝慢慢走上舞台，張惠妹轉而唱起林智勝的招牌「大師兄」應援曲，林智勝也跟著舞台緩緩升上半空中，一邊揮手向全場球迷人聲合唱致意，感人氣氛充滿全場。

味全龍隊替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，今天賽後「阿妹」張惠妹登台獻唱。圖／聲動娛樂提供
鞏冠 林智勝 味全龍 張惠妹 林凱威 吉力吉撈

