中職／林智勝面前有好表現 杜家明：生涯美好回憶

台鋼雄鷹隊今天以3：1擊敗味全龍隊，中止5連敗，賽後球員自主開會良久，總教練洪一中坦言現在壓力稍為釋放，而敲出勝利打點的杜家明對於能在林智勝引退系列賽有好表現，除了恭喜前隊友外，也認為會是自己職棒的美好回憶之一。

「這陣子辛苦球員了。」洪一中賽後受訪時表情鬆了一些，「打到現在9月，球員身體的疲憊不用多解釋。5連敗大家都想怎麼幫助球隊贏球。（打擊教練）路易士賽前就跟球員說，不用想太多，把自己的角色做好。」

杜家明也說，因為5連敗的關係，昨天賽後開始，王柏融、吳念庭、魔鷹這些比較有經驗的學長會召集球員開會，互相鼓勵，「這個月份比較關鍵，我們有機會衝擊季後賽，大家壓力都比較大。」

杜家明在4局上扛住壓力，2出局、滿壘情況下敲出二壘安打，一棒2分成為致勝關鍵，杜家明表示，自己當下只想把球打進場內，最好是有效的攻擊，因為先得分贏球的機會就比較大。」

前面滿壘後，兩名打者接連出局才由杜家明建功，洪一中也說：「家明很重要，前兩個出局也⋯想說會不會沒半分？還好有家明，不然士氣會抬不起來。」

杜家明過去在中信兄弟隊曾與林智勝當隊友，2020年更是因為林智勝受傷，棄投從打的杜家明也因此有了野手的第一打席，今天在林智勝的日子裡有好表現，杜家明想對學長說：「他辛苦了，職業生涯20幾年不容易，又帶著大大小小的傷勢。」

過去杜家明與林智勝在二軍當隊友的時光較多，認為這位學長始終能夠保持正能量，無論身體、狀況好壞，都不會出現負面情緒，「充滿笑容去面對比賽。」今天比數也致敬林智勝的背號，「巧合，上帝注定。」