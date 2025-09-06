中職／杜家明雙安助雄鷹止5連敗 投打兩起點與林智勝交錯

味全龍隊引退賽主角林智勝今天為龍隊跑回1分，然而台鋼雄鷹隊靠著杜家明2安、2打點、1得分演出，以3：1擊敗龍隊中止5連敗，在下半季、全年勝率保有競爭力。

龍隊5日起在台北大巨蛋舉辦「31CONIC智勝一擊」林智勝引退系列賽，今天第二戰吸引4萬人滿場，林智勝連兩天先發，今天作為第7棒、指定打擊，在5局上率先選得四壞保送上壘，接著靠推進、安打上三壘，李凱威的安打將他送回本壘得分，生涯得分1070續居史上第三。

然而昨天1：3輸球的雄鷹，今天4局上就靠曾子祐、吳念庭、張肇元連續3支安打攻佔滿壘，接著兩個外野飛球距離太淺沒能得分，不過杜家明一棒敲出左外野二壘安打，敲回2分；7局上則是杜家明在1出局後敲安，2出局後靠曾昱磬的二壘安打跑回1分。

雄鷹先發投手艾速特前4局沒被敲出安打，第5局被敲出的前2支安打就掉分，而最終投完6局被敲3支安打，僅失1分，另有3次三振、3次四壞、1次觸身球。

7局下雄鷹推出今年選秀狀元韋宏亮，雖然先對蔣少宏投出四壞，但接著讓曾聖安敲出雙殺，再讓郭天信敲出界外飛球出局，生涯初登板以14球投完1局，沒被敲安、無失分，另類三上三下。