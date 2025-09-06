中職／大巨蛋爆歡呼聲 林智勝驚喜現身觀眾席

味全龍隊昨起連三天在台北大巨蛋替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退活動，林智勝連兩天扛起先發打線，今天賽前更驚喜現身觀眾席，引發球迷驚呼。

「大師兄」林智勝的引退系列賽在9月5日至7日對上台鋼雄鷹隊，昨天擔任先發第5棒、一壘手，2打席有1次四壞保送、1次外野飛球出局，今天繼續擔任先發第7棒、指定打擊，總教練葉君璋希望他能夠好好享受比賽。