中職／林智勝引退「破梗」直呼抱歉 朱育賢：幸好是第一場

味全龍隊昨天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，比數致敬林智勝的背號，只不過總教練葉君璋對朱育賢「破梗」給予低分評語，朱育賢今天受訪認真說：「真的對賢拜很抱歉。」

林智勝昨天在引退系列賽第一場先發一壘手，規劃打完5局休息，葉總的理想藍圖是6局上林智勝上去之後，再喊暫停換人，讓林智勝接受歡呼退場。

然而原本擔任左外野手的朱育賢換局就先站上一壘，葉君璋對換人橋段不是很滿意，「其實朱育賢沒有表現很好，他應該要先回去原來位置，裁判自己都幫我想好等一下play ball後喊暫停，我再上去換，結果沒這個機會。」

朱育賢還原當下，自己走到左外野後，看到應該在右外野的陳子豪也在身邊，因先前聽到討論會換人，因此還沒等到主審喊比賽開始，自己又往回走到一壘。

「幸好是第一場。」龍隊為林智勝舉辦的引退系列賽共有3場，朱育賢說：「如果是最後一場，我會很內疚。我後來有跟賢拜說歹勢，他也笑笑的，我是很榮幸參加，真的是不小心，很歹勢。」

林智勝與朱育賢過去都曾效力Lamigo桃猿隊，但朱育賢加入職棒的第一年，林智勝剛好行使自由球員權利轉戰中信兄弟，今年則換朱育賢自由球員轉隊到味全龍，兩人生涯首次當隊友。

朱育賢就說，林智勝不僅是在場上留下許多成績，行使自由球員權利轉隊也為後輩開闢道路，「他一直用行動去告訴球迷，希望他們進場加油，相信這幾天還是會有小彩蛋在，歡笑中帶著感動向他致敬。」