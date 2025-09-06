中職／蕭敬騰復刻熊抱畫面是意外 林智勝透露淚腺崩解背後故事

味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，昨天賽後歌手蕭敬騰演唱引爆林智勝淚腺，林智勝今天透露，當年自己曾以旅外為目標，但努力提升結果是一場空，聽到〈夢一場〉才會更有感觸，蕭敬騰復刻房妍「熊抱」則是一場意外。

龍隊昨起連三天在台北大巨蛋替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」引退賽，歌手蕭敬騰賽後熱唱11首歌，其中〈夢一場〉是林智勝自己點歌，背後有著「在一段全力拚搏的日子過後，卻不被肯定」的故事。

林智勝今天透露故事細節，球員生涯前期他曾以旅外為目標，但年年努力打拚卻在年底都沒收到國外球隊探詢，「成績、能力有提升，但消息卻是沒消息，剛好自己開車聽到〈夢一場〉，就哭了。」

昨天林智勝穿著一身白西裝走上場，先是重現「Sorry Sorry」經典舞蹈，接著與蕭敬騰合唱「阿飛的小蝴蝶」，中間夾著生涯回顧影片，包括中職時期、國家隊時期，讓林智勝哽咽落淚。

林智勝表示，自己其實看過影片很多遍，但因為在球場大家一起看，腦海中開始回憶情境，「不管是289轟、三分砲、再見安打，情緒上來，很難控制，回來要唱阿飛小蝴蝶，有點唱不上去。」尤其看到台下家人也在哭，「我不敢看，怕哭得更一把鼻涕一把眼淚。」

林智勝還強調，自己只有說9月7日引退儀式那天不哭，但今天張惠妹獻唱，「我也不會哭。」

至於蕭敬騰跳到林智勝身上，重現當年瑜伽女神房妍開球熊抱林智勝的經典畫面，林智勝也透露，蕭敬騰在彩排時曾表示會跳到自己身上，「我不以為意，但表演出來，大家就開始拿照片比對，我不知道他是不是這個意思，但拿出來就拿出來吧，這就是林智勝啊，逃避不了。」