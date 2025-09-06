聽新聞
0:00 / 0:00
中職／張育成趕場趕上林智勝落淚前夕 感謝他為台灣棒球貢獻
林智勝引退系列賽本周末在台北大巨蛋登場，張育成隨富邦悍將隊在新莊棒球場出賽，賽後演出已見他現身大巨蛋，趕來參與林智勝的選手生涯最後時刻。張育成看這位大前輩，最敬佩是他的拚戰精神，也感謝他帶給台灣的貢獻，「每次看到他會回想到他穿中華隊球衣、為國家隊付出都打這麼好。」
龍隊昨天比賽場邊，已見張育成的太太李家綾在觀眾席上，賽後IG貼文揭露張育成本人也在新莊比賽結束後就趕來，面對龍隊選手詢問是「比賽後趕來嗎？」張育成台味十足回應「嘿啊」，也與林智勝合照、送上為他準備的退休禮物。
「托賢拜的福，順便去看老蕭（蕭敬騰）。」張育成表示，昨天並未趕上全部的賽後演出，到場時已到林智勝講話、快哭了的時候，看賢拜的引退橋段，他說有滿滿的感動，「賢拜帶給台灣這麼多貢獻，現在褪下球衣，每次看到他會回想到他穿中華隊球衣、為國家隊付出都打這麼好。」
張育成透露，昨天和林智勝說，打了這麼多年的比賽，真的辛苦了。被問到最敬佩林智勝的部分，他說是拚勁，「每個play都是全力以赴去完成，已經43歲了，還是全力去做，值得年輕選手學習。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言