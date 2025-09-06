中職／張育成趕場趕上林智勝落淚前夕 感謝他為台灣棒球貢獻

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成昨天賽後直奔台北大巨蛋，趕上林智勝引退賽的賽後演出。圖／取自IG
張育成昨天賽後直奔台北大巨蛋，趕上林智勝引退賽的賽後演出。圖／取自IG

林智勝引退系列賽本周末在台北大巨蛋登場，張育成隨富邦悍將隊在新莊棒球場出賽，賽後演出已見他現身大巨蛋，趕來參與林智勝的選手生涯最後時刻。張育成看這位大前輩，最敬佩是他的拚戰精神，也感謝他帶給台灣的貢獻，「每次看到他會回想到他穿中華隊球衣、為國家隊付出都打這麼好。」

龍隊昨天比賽場邊，已見張育成的太太李家綾在觀眾席上，賽後IG貼文揭露張育成本人也在新莊比賽結束後就趕來，面對龍隊選手詢問是「比賽後趕來嗎？」張育成台味十足回應「嘿啊」，也與林智勝合照、送上為他準備的退休禮物。

「托賢拜的福，順便去看老蕭（蕭敬騰）。」張育成表示，昨天並未趕上全部的賽後演出，到場時已到林智勝講話、快哭了的時候，看賢拜的引退橋段，他說有滿滿的感動，「賢拜帶給台灣這麼多貢獻，現在褪下球衣，每次看到他會回想到他穿中華隊球衣、為國家隊付出都打這麼好。」

張育成透露，昨天和林智勝說，打了這麼多年的比賽，真的辛苦了。被問到最敬佩林智勝的部分，他說是拚勁，「每個play都是全力以赴去完成，已經43歲了，還是全力去做，值得年輕選手學習。」

林智勝 味全龍

相關新聞

中職／蕭敬騰復刻熊抱畫面是意外 林智勝透露淚腺崩解背後故事

味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，昨天賽後歌手蕭敬騰演唱引爆林智勝淚腺，林智勝今天透露，當年自己曾以旅外為目標，但努力提升...

中職／驚喜收劉家花籃 林智勝：劉保佑是我的貴人

味全龍「大師兄」林智勝連3天在台北大巨蛋舉辦引退系列賽，各界好友紛紛獻上祝福，昔日La New熊、Lamigo桃猿的經營...

中職／沒引退儀式不遺憾 葉總：我會說不出話

味全龍隊這個周末為林智勝舉辦連三天引退系列賽，龍隊總教練葉君璋錯過「引退黃金期」，但葉總坦言自己不會遺憾沒有引退儀式，就...

中職／林智勝引退「破梗」直呼抱歉 朱育賢：幸好是第一場

味全龍隊昨天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，比數致敬林智勝的背號，只不過總教練葉君璋對朱育賢「破梗」給予低分評語，朱育賢今天受訪...

中職／連兩場扛先發 林智勝球隊優先：有需要就把我換下

味全龍隊今天與台鋼雄鷹隊之戰安排林智勝扛起第7棒、指定打擊，在引退系列賽前兩場都擔任先發，林智勝說：「有需要把我換下就換...

