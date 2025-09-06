快訊

中職／驚喜收劉家花籃 林智勝：劉保佑是我的貴人

中職／驚喜收劉家花籃 林智勝：劉保佑是我的貴人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊為林智勝舉辦引退系列賽第二天，昔日La New熊、Lamigo桃猿的經營者劉保佑與劉玠廷父子送上祝福花籃。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊為林智勝舉辦引退系列賽第二天，昔日La New熊、Lamigo桃猿的經營者劉保佑與劉玠廷父子送上祝福花籃。記者蘇志畬／攝影

味全龍「大師兄」林智勝連3天在台北大巨蛋舉辦引退系列賽，各界好友紛紛獻上祝福，昔日La New熊、Lamigo桃猿的經營者劉保佑與劉玠廷父子，也特別送上花籃，林智勝聽聞十分驚喜，「等下要跟花籃拍照。」

林智勝是在2003年季後代訓選秀會以狀元之姿被La New熊選進，2004年披上熊袍，一路到2011年也隨著球隊更名換上Lamigo桃猿球衣，期間幫助球隊奪下4座總冠軍，到2016年以自由球員身分轉戰中信兄弟，2022年再來到味全龍隊。

劉保佑、劉玠廷今天攜手送上花籃，寫下「退而不休，精彩依舊」字句，祝福這位昔日熊隊、猿隊的代表球星，林智勝表示，La New熊是他生涯的起點，劉保佑對他來說是職棒最重要的貴人之一，能夠收到兩人寄來的花籃十分驚喜。

不只劉家父子，中職會長蔡其昌、球員工會理事長吉力吉撈．鞏冠、原棒協理事長王勝偉、吳復連與吳念庭父子以及富邦悍將總教練陳金鋒也都送上花籃。

林智勝透露，收到陳金鋒的花籃後，隊友郭嚴文還特別拍照回傳表達收到了，結果陳金鋒開玩笑說，明年換送給阿文。

味全龍隊為林智勝舉辦引退系列賽第二天。記者陳正興／攝影
味全龍隊為林智勝舉辦引退系列賽第二天。記者陳正興／攝影

林智勝 味全龍

