中職／連兩場扛先發 林智勝球隊優先：有需要就把我換下
味全龍隊今天與台鋼雄鷹隊之戰安排林智勝扛起第7棒、指定打擊，在引退系列賽前兩場都擔任先發，林智勝說：「有需要把我換下就換，沒關係。」
龍隊總教練葉君璋安排林智勝的先發，希望他能在最後這幾場比賽好好享受，林智勝則說：「就是享受在球場上，但還是希望以球隊為第一目標。」
昨天林智勝先發第5棒、一壘手，打完5局就退場，林智勝也認為以球隊贏球為主，「這三場大家覺得林智勝一定要上場、一定要怎樣，但我前面已經上了很多場，表演很多給大家看，這三場只是之後可能不能看我打球。」
林智勝話鋒一轉說：「還有世壯運喔？」不過也澄清，自已不是提前宣言要參賽，只不過退休之後還是能繼續為棒球貢獻，「一直以為退休可以好好陪家人，但我發現不可以這樣做，會少幫助很多人，有這個使命在。」
