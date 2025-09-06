聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林智勝引退第二戰續先發 第7棒、指定打擊
味全龍隊為林智勝舉辦3場引退系列賽，繼昨天先發第5棒、一壘手，今天改當先發第7棒、指定打擊，總教練葉君璋說：「讓他好好享受比賽。」
連續兩場安排林智勝先發，葉君璋表示，也不需要特別確認體能，「就是這幾場比賽，讓他好好享受比賽，也沒有特別講什麼。」
林智勝的引退系列賽一連舉行3場，昨天先發第5棒、一壘手，打完5局退場休息，2打席有1次四壞保送、1次飛球出局，今年球季還沒開轟是林智勝一個挑戰目標。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言