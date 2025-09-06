快訊

中職／林智勝引退第二戰續先發 第7棒、指定打擊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林智勝。記者陳正興／攝影

味全龍隊為林智勝舉辦3場引退系列賽，繼昨天先發第5棒、一壘手，今天改當先發第7棒、指定打擊，總教練葉君璋說：「讓他好好享受比賽。」

連續兩場安排林智勝先發，葉君璋表示，也不需要特別確認體能，「就是這幾場比賽，讓他好好享受比賽，也沒有特別講什麼。」

林智勝的引退系列賽一連舉行3場，昨天先發第5棒、一壘手，打完5局退場休息，2打席有1次四壞保送、1次飛球出局，今年球季還沒開轟是林智勝一個挑戰目標。

