中職／妹神加持！林智勝引退賽G2滿場4萬人 挑戰10萬人大紀錄

中職「全壘打王」林智勝將在今年球季結束後引退，味全龍隊舉辦的引退系列賽今天迎來第二戰，賽後「天后」張惠妹登台獻唱，球團上午宣告門票完售，確定4萬人滿場見證。

林智勝引退賽分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，三天分別邀請蕭敬騰、張惠妹、任賢齊致敬獻唱，昨天票房2萬6316人改寫大巨蛋周五票房紀錄。

今天上午11點大巨蛋門票已經全數完售，確定為中職本季第4場4萬人滿場賽事，明天將挑戰例行賽系列賽首見的3戰10萬人大紀錄。

