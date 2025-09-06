中職／妹神加持！林智勝引退賽G2滿場4萬人 挑戰10萬人大紀錄
中職「全壘打王」林智勝將在今年球季結束後引退，味全龍隊舉辦的引退系列賽今天迎來第二戰，賽後「天后」張惠妹登台獻唱，球團上午宣告門票完售，確定4萬人滿場見證。
林智勝引退賽分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，三天分別邀請蕭敬騰、張惠妹、任賢齊致敬獻唱，昨天票房2萬6316人改寫大巨蛋周五票房紀錄。
今天上午11點大巨蛋門票已經全數完售，確定為中職本季第4場4萬人滿場賽事，明天將挑戰例行賽系列賽首見的3戰10萬人大紀錄。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言