中職／蕭敬騰歌聲勾回憶 林智勝落淚：加油聲創造了我

中職味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，今天賽後歌手蕭敬騰演唱，包括林智勝點歌的「夢一場」，林智勝合唱「阿飛的小蝴蝶」哽咽落淚，對球迷說：「因為有你們加油聲才創造了林智勝」。

龍隊今天起在台北大巨蛋替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」，今天賽後由歌手蕭敬騰帶來表演，唱在「夢一場」之前，特別提到，這是林智勝特別點的歌，林智勝分享，「在一段全力拚搏的日子過後，卻不被肯定」，坐在車中聽著這首歌掉下眼淚，而那段日子「就像夢一場」。

蕭敬騰唱完前8首歌後，響起熟悉的林智勝應援曲，林智勝穿著一身白西裝緩緩走上場，先是重現「Sorry Sorry」經典舞蹈，接著與蕭敬騰合唱「阿飛的小蝴蝶」，伴隨著生涯回顧影片，包括中職時期、國家隊時期，林智勝難掩情緒哽咽落淚。

林智勝接受全場2萬6316人觀眾掌聲歡呼，不斷拭淚、情緒久久難以平復，林智勝的家人、兒子、女兒也都在場上一起見證。

林智勝致詞表示，感謝所有進場的球迷，「我覺得我何德何能才能站在這裡，因為有你們的加油聲才創造了林智勝」，他也謝謝蕭敬騰，直言蕭敬騰唱到了自己常常聽的歌，在場下一聽到就掉淚，謝謝蕭敬騰的團隊給他這麼美好的夜晚。