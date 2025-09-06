中職／蕭敬騰歌聲勾回憶 林智勝落淚：加油聲創造了我

中央社／ 台北5日電
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場。聯合報記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場。聯合報記者陳正興／攝影

中職味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，今天賽後歌手蕭敬騰演唱，包括林智勝點歌的「夢一場」，林智勝合唱「阿飛的小蝴蝶」哽咽落淚，對球迷說：「因為有你們加油聲才創造了林智勝」。

龍隊今天起在台北大巨蛋替林智勝舉行「31CONIC智勝一擊」，今天賽後由歌手蕭敬騰帶來表演，唱在「夢一場」之前，特別提到，這是林智勝特別點的歌，林智勝分享，「在一段全力拚搏的日子過後，卻不被肯定」，坐在車中聽著這首歌掉下眼淚，而那段日子「就像夢一場」。

蕭敬騰唱完前8首歌後，響起熟悉的林智勝應援曲，林智勝穿著一身白西裝緩緩走上場，先是重現「Sorry Sorry」經典舞蹈，接著與蕭敬騰合唱「阿飛的小蝴蝶」，伴隨著生涯回顧影片，包括中職時期、國家隊時期，林智勝難掩情緒哽咽落淚。

林智勝接受全場2萬6316人觀眾掌聲歡呼，不斷拭淚、情緒久久難以平復，林智勝的家人、兒子、女兒也都在場上一起見證。

林智勝致詞表示，感謝所有進場的球迷，「我覺得我何德何能才能站在這裡，因為有你們的加油聲才創造了林智勝」，他也謝謝蕭敬騰，直言蕭敬騰唱到了自己常常聽的歌，在場下一聽到就掉淚，謝謝蕭敬騰的團隊給他這麼美好的夜晚。

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝引退賽首戰獲保送 陳子豪2打點助龍搶勝

中職／「巨蛋會把我寵壞」 鎛銳初登板奪勝知道林智勝是傳奇

中職／夜空中的一道光致敬林智勝 台北101開啟專屬點燈

中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她

相關新聞

中職／林智勝引退賽登場 明致詞「沒擬稿」

中華職棒史上全壘打王林智勝迎接職棒生涯終戰，昨天平靜面對系列賽首部曲，接下來還有最後兩場比賽要打，他知道難關在明天引退儀...

中職／夜空中的一道光致敬林智勝 台北101開啟專屬點燈

味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，賽事期間除了響徹大巨蛋...

中職／蕭敬騰歌聲勾回憶 林智勝落淚：加油聲創造了我

中職味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，今天賽後歌手蕭敬騰演唱，包括林智勝點歌的「夢一場」，林智勝合唱「阿飛的小蝴蝶」哽咽落...

中職／林智勝叫「陳大哥」 陳子豪獲MVP想給學長好回憶

中職味全龍隊今天與台鋼雄鷹交手，龍隊「陳大哥」陳子豪3安2打點，助隊以3比1搶勝；陳子豪從中信兄弟到龍隊都和林智勝當隊友...

中職／比分3:1很好但朱育賢不好 葉總：幹嘛破人家梗

林智勝引退賽首部曲，比分出現神秘巧合，味全龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，向這位背號31號的傳奇球星致敬。總教練葉君璋賽後也...

中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她

味全龍隊老將林智勝本周末迎接引退系列賽，家人當然不會缺席，女兒林禹融更在開場舞秀一波，林智勝賽前笑答女兒練得很認真，「比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。