中職／林智勝引退賽登場 明致詞「沒擬稿」

中華職棒史上全壘打王林智勝迎接職棒生涯終戰，昨天平靜面對系列賽首部曲，接下來還有最後兩場比賽要打，他知道難關在明天引退儀式上的致詞，他說沒有擬稿，全憑真心去自然發揮、道出感謝，「一定不會完美，但我盡力做好」。

林智勝走過廿二年職棒生涯，累積三○四轟，站在中職生涯全壘打榜的金字塔頂端，但再輝煌的生涯都有畫下句點的一天，他將透過這波三連戰向球迷道別，昨天擔任先發第五棒、一壘手出賽。

林智勝二○○四年從LA NEW熊隊（LAMIGO桃猿）展開職棒生涯，二○一六年透過自由球員轉戰中信兄弟隊，二○二二年再經戰力外名單來到龍隊，生涯經歷過大傷、冷凍期，仍然一路走到四十三歲這一年。

回顧這段高潮迭起的生涯，林智勝想起剛打職棒時，林振賢教練告訴他，要他打到四十歲，他坦言當初根本不敢想，且自己向兄弟自請放在六十人名單外時是卅九歲，「那時也不知道會不會有人要」。

來到龍隊，讓他的生涯得以延續，一路走到現在，才能完成這個他當初不敢想的「打到四十歲」目標。

林智勝昨天心情還算平靜，他說，「我覺得七日的致詞才是最感性，我說可以給我多一點時間嗎？因為要謝謝的人太多了，這幾天都在想要怎麼講，我想要慢慢講」。

林智勝接下來與龍隊還有兩年教練合約要走，總教練葉君璋認為職涯轉換最重要是放下身段，「這不是想像的那麼簡單，很多教練覺得自己退下來已經放下身段，實際上還差很遠，我認為，他就是做好他覺得應該要做好的事」。