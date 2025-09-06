聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝引退賽登場 明致詞「沒擬稿」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽在台北大巨蛋登場。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽在台北大巨蛋登場。記者陳正興／攝影

中華職棒史上全壘打王林智勝迎接職棒生涯終戰，昨天平靜面對系列賽首部曲，接下來還有最後兩場比賽要打，他知道難關在明天引退儀式上的致詞，他說沒有擬稿，全憑真心去自然發揮、道出感謝，「一定不會完美，但我盡力做好」。

林智勝走過廿二年職棒生涯，累積三○四轟，站在中職生涯全壘打榜的金字塔頂端，但再輝煌的生涯都有畫下句點的一天，他將透過這波三連戰向球迷道別，昨天擔任先發第五棒、一壘手出賽。

林智勝二○○四年從LA NEW熊隊（LAMIGO桃猿）展開職棒生涯，二○一六年透過自由球員轉戰中信兄弟隊，二○二二年再經戰力外名單來到龍隊，生涯經歷過大傷、冷凍期，仍然一路走到四十三歲這一年。

回顧這段高潮迭起的生涯，林智勝想起剛打職棒時，林振賢教練告訴他，要他打到四十歲，他坦言當初根本不敢想，且自己向兄弟自請放在六十人名單外時是卅九歲，「那時也不知道會不會有人要」。

來到龍隊，讓他的生涯得以延續，一路走到現在，才能完成這個他當初不敢想的「打到四十歲」目標。

林智勝昨天心情還算平靜，他說，「我覺得七日的致詞才是最感性，我說可以給我多一點時間嗎？因為要謝謝的人太多了，這幾天都在想要怎麼講，我想要慢慢講」。

林智勝接下來與龍隊還有兩年教練合約要走，總教練葉君璋認為職涯轉換最重要是放下身段，「這不是想像的那麼簡單，很多教練覺得自己退下來已經放下身段，實際上還差很遠，我認為，他就是做好他覺得應該要做好的事」。

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝引退賽首戰獲保送 陳子豪2打點助龍搶勝

中職／林智勝叫「陳大哥」 陳子豪獲MVP想給學長好回憶

中職／「巨蛋會把我寵壞」 鎛銳初登板奪勝知道林智勝是傳奇

中職／夜空中的一道光致敬林智勝 台北101開啟專屬點燈

相關新聞

中職／林智勝引退賽登場 明致詞「沒擬稿」

中華職棒史上全壘打王林智勝迎接職棒生涯終戰，昨天平靜面對系列賽首部曲，接下來還有最後兩場比賽要打，他知道難關在明天引退儀...

中職／夜空中的一道光致敬林智勝 台北101開啟專屬點燈

味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，賽事期間除了響徹大巨蛋...

中職／蕭敬騰歌聲勾回憶 林智勝落淚：加油聲創造了我

中職味全龍隊替林智勝舉行引退系列賽，今天賽後歌手蕭敬騰演唱，包括林智勝點歌的「夢一場」，林智勝合唱「阿飛的小蝴蝶」哽咽落...

中職／林智勝叫「陳大哥」 陳子豪獲MVP想給學長好回憶

中職味全龍隊今天與台鋼雄鷹交手，龍隊「陳大哥」陳子豪3安2打點，助隊以3比1搶勝；陳子豪從中信兄弟到龍隊都和林智勝當隊友...

中職／比分3:1很好但朱育賢不好 葉總：幹嘛破人家梗

林智勝引退賽首部曲，比分出現神秘巧合，味全龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，向這位背號31號的傳奇球星致敬。總教練葉君璋賽後也...

中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她

味全龍隊老將林智勝本周末迎接引退系列賽，家人當然不會缺席，女兒林禹融更在開場舞秀一波，林智勝賽前笑答女兒練得很認真，「比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。