中職／「巨蛋會把我寵壞」 鎛銳初登板奪勝知道林智勝是傳奇

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，新洋投鎛銳「開箱」中繼3局無失分，初登板就摘下勝投。記者陳正興／攝影
味全龍隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，新洋投鎛銳「開箱」中繼3局無失分，初登板就摘下勝投，在台北大巨蛋登板的感受，讓他直呼：「好像被寵壞了。」

龍隊此役由龍聖先發5局無失分，鎛銳第6局起接手，中繼3局共用51球，被敲5安打，但力守不失，因龍隊在6局下取得領先，勝投落入他的手中。

鎛銳表示，雖然自己剛來，但知道林智勝是傳奇選手，這個禮拜對他來說是很重要的系列賽，這場比賽的一切進展都非常順利，很開心可以幫助球隊拿下勝利。本身也是36歲高齡，鎛銳更懂屆退選手感受，他說來台短短時間，很明顯觀察到林智勝是球隊領袖，有任何問題也都會主動詢問。

鎛銳來台後在二軍出賽一場，當時是在斗六棒球場登板，一軍初登板在台北大巨蛋，也讓他笑說：「我好像被寵壞了，能在這麼好的地方打球。」

單場MVP為3安打、貢獻2分打點的陳子豪，賽後也開心能為學長留下好的回憶，談到眼中的林智勝，他說：「很樂觀，不會被成績影響，不管好壞都是很開心要去比賽。」

兩人在中信兄弟、龍隊都當過隊友，對林智勝最深刻的回憶，陳子豪說是林智勝為了取了「陳大哥」的綽號，他笑說：「好像是他和曾陶鎔一起取的，他可能看我覺得很老吧！一個大學長幫我取這個外號，我也嚇到，自從他在兄弟這樣叫我，所有人都這樣喊。」

林智勝 味全龍

