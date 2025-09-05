中職／林智勝叫「陳大哥」 陳子豪獲MVP想給學長好回憶

中央社／ 台北5日電
味全龍打者陳子豪（中）獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
中職味全龍隊今天與台鋼雄鷹交手，龍隊「陳大哥」陳子豪3安2打點，助隊以3比1搶勝；陳子豪從中信兄弟到龍隊都和林智勝當隊友，直言這3場引退賽特別想要贏，「希望給學長很好的回憶」。

龍隊今天起在台北大巨蛋替林智勝舉行引退系列賽，對手是台鋼雄鷹隊，陳子豪6局下適時安打突破僵局，幫助球隊取得領先，單場3安2打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

陳子豪賽後接受媒體聯訪表示，這3場比賽特別想要贏下來，大家都很想要拚，希望給林智勝留下很好的回憶。

陳子豪在中信兄弟、龍隊期間都和林智勝當隊友，他笑說林智勝「很好玩」，個性很開朗，喜歡幫大家取綽號，林智勝給他的綽號是「陳大哥」，「一個大前輩叫我陳大哥，我也嚇一跳，可能因為我看起來比較老」，其他隊的球員也都跟著一起叫。

陳子豪眼中的林智勝是樂觀開朗的人，不會受到外界的影響，不管好壞、每天到球場就是開心的比賽，也很照顧後輩，不會吝於分享。

被問起在給林智勝的引退祝福小卡上寫了什麼，陳子豪表示，主要是跟他說聲辛苦了，希望他好好享受退休生活，也笑說大家的字跡都不好看，要林智勝體諒一下，如果看不懂可能要自己想辦法了。

