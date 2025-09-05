中職／比分3:1很好但朱育賢不好 葉總：幹嘛破人家梗

林智勝引退賽首部曲，比分出現神秘巧合，味全龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，向這位背號31號的傳奇球星致敬。總教練葉君璋賽後也笑說：「比分還不錯」，有趣的是，5局打完後的換人，朱育賢6局上提前站上一壘破梗，讓葉總說：「朱育賢表現沒有很好。」

龍隊今天由兩任洋投龍聖、鎛銳合力封鎖8局，打線則以陳子豪最為關鍵，單場3安打、貢獻2分打點，聯手幫助龍隊贏球；林凱威把關的9局上被敲2安打、丟掉1分，使得最終比分就是3：1。

「比數還不錯。」葉君璋賽後第一句話就先點出這件事，他指出，此戰龍聖的表現還可以，但控球還是差一點，而鎛銳看得出來滿有經驗，「對比賽各方面掌握很好，才有機會拿下這場勝利。」

林智勝此役打完5局後退場，葉君璋透露原本規畫就是兩打席，「最後還是考量到比賽勝負，有一顆高飛球，朱育賢看起來有點吃力，所以才換人。」林智勝退場換上外野手曾聖安，朱育賢移防一壘，有趣的是，葉君璋對換人橋段不是很滿意，「其實朱育賢沒有表現很好，他應該要先回去原來位置，裁判自己都幫我想好等一下play ball後喊暫停，我再上去換，結果沒這個機會，朱育賢在那邊等了，所以裁判有點不高興，吼！怎麼會破人家梗。」