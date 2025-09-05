中職／林智勝引退賽首戰獲保送 陳子豪2打點助龍搶勝

中職味全龍隊「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽今天首戰，林智勝先發出賽，2打席選到1次四壞保送；龍隊陳子豪3安2打點，助隊以3比1擊敗台鋼雄鷹隊。

龍隊今天起在台北大巨蛋替43歲老將「大師兄」林智勝舉行引退系列賽，對手為台鋼雄鷹隊，首戰吸引2萬6316人入場，主角林智勝先發打5棒、守一壘。

林智勝在2局下選到四壞保送上壘，靠著滾地球、高飛球推進上三壘，但龍隊攻勢沒有延續。他在4局下敲出中外野方向飛球出局，5局打完攻守交換退場，總計2打席選到1次四壞保送上壘。

今天兩隊前5局都沒有拿下分數，龍隊6局下李凱威四壞保送上壘，靠著滾地球推進，陳子豪適時安打，幫助球隊突破僵局；龍隊7局下劉基鴻率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、捕逸上到三壘，再靠著高飛犧牲打跑回第2分。

龍隊8局下再起攻勢，李凱威敲出二壘打，1人出局後，陳子豪補上安打，替球隊多添1分保險分。陳子豪今天單場3安2打點，獲選MVP。

龍隊先發投手龍聖（Zac Lowther）今天用90球先發投5局，被敲出4支安打，投出2次四壞保送、3次三振，無失分；龍隊新洋投鎛銳（Manny Barreda）生涯首場一軍登板，中繼投3局被敲出5支安打，無失分，奪下中職生涯首勝；林凱威後援投1局失1分，替球隊守住勝利。