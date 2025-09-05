快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／夜空中的一道光致敬林智勝 台北101開啟專屬點燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，台北101於晚上18點30分到10點開啟專屬點燈。圖／味全龍隊提供
味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，台北101於晚上18點30分到10點開啟專屬點燈。圖／味全龍隊提供

味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，賽事期間除了響徹大巨蛋的應援聲，夜空還將多一道璀璨光芒，台北101於晚上18點30分到10點開啟專屬點燈，以國際地標的高度與光影，向「大師兄」燃燒二十餘載的傳奇榮耀致敬。

台北101長期關注體育與文化推廣，將運動精神視為企業文化的重要延伸。此次點燈不僅象徵企業對賽事的支持，更代表對運動員持續突破自我的精神禮讚。林智勝在球場上的拚戰、突破與堅持，與台北101所展現的國際視野和不斷追求卓越的姿態相互呼應，詮釋了「成就不只是到達頂點，而是一次次超越自己」的核心價值。

味全龍球團表示，「台北101不僅是國際地標，更是勇於挑戰與追求卓越的精神代表。很期待這次點燈致敬，讓頂尖的象徵與棒球運動的ICONIC互相呼應，同時也讓球迷對球員的敬意能透過點燈延伸到夜空，形成在天際的榮耀之光。希望每一位抬頭仰望的人，都能感受到那份源自運動的力量，並記住林智勝以堅持求勝精神寫下的傳奇。」

9月6日至9月7日林智勝引退賽事將進入最後兩場，歡迎民眾進場大巨蛋為林智勝應援，只要走出台北大巨蛋望向台北101，就能見證榮耀之光閃耀在天際，為「永遠的大師兄」致上最深敬意。

味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，台北101於晚上18點30分到10點開啟專屬點燈。圖／味全龍隊提供
味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，台北101於晚上18點30分到10點開啟專屬點燈。圖／味全龍隊提供

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她

中職／想對林智勝說辛苦了陳金鋒談引退儀式重要性

中職／林智勝引退年心情三溫暖 克魯茲指點43歲有43歲的打法

中職／引退賽後強打切換教練 葉總叮囑林智勝最難是放下身段

相關新聞

中職／今天只是冠名引退賽的一般比賽 林智勝知道最難一關在致詞

林智勝迎接職棒生涯終戰，今天起在台北大巨蛋引退系列3連戰登場，今天將以先發第五棒、一壘手之姿出賽，他的心情還很平靜，直言...

中職／引退賽後強打切換教練 葉總叮囑林智勝最難是放下身段

林智勝今年與味全龍隊簽下1年球員、2年教練合約，本周末就要在引退賽後告別選手生涯，總教練葉君璋談職涯轉換的難處，最難在於...

中職／現身林智勝紀錄片掀熱議 洪總無意多談：講多了太矯情

林智勝的引退系列賽碰上台鋼雄鷹隊，巧遇過去共事許久的總教練洪一中，林智勝年初在記者會上談及此事表示，「這就是緣分，有些人...

中職／已無印象林智勝初登場就盜他壘包 葉君璋納悶：是對我？

林智勝即將告別選手生涯，過去種種隨著紀錄片、各家報導重新翻騰於球迷記憶之中，初登場的賽事，他的現任教頭葉君璋也佔據篇幅，...

中職／夜空中的一道光致敬林智勝 台北101開啟專屬點燈

味全龍隊9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝的引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，賽事期間除了響徹大巨蛋...

中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她

味全龍隊老將林智勝本周末迎接引退系列賽，家人當然不會缺席，女兒林禹融更在開場舞秀一波，林智勝賽前笑答女兒練得很認真，「比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。