中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她

味全龍隊老將林智勝本周末迎接引退系列賽，家人當然不會缺席，女兒林禹融更在開場舞秀一波，林智勝賽前笑答女兒練得很認真，「比小龍女還認真，趁現在讓大家認識她。」

龍隊今天起到周日一連三天舉辦林智勝引退賽，各式精心設計環節，包括林禹融今天先與舞團kitties一起演出，隨後加入小龍女行列，一起跳開場舞，氣場毫不遜色。

林智勝表示，「姊姊今天要跳開場舞，和小龍女一起，採（彩排）滿久，比小龍女還認真。」不忘開女兒玩笑，「趁現在讓大家認識她，徵男友。」