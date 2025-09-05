中職／引退賽有女兒跳開場舞 林智勝：趁現在讓大家認識她
味全龍隊老將林智勝本周末迎接引退系列賽，家人當然不會缺席，女兒林禹融更在開場舞秀一波，林智勝賽前笑答女兒練得很認真，「比小龍女還認真，趁現在讓大家認識她。」
龍隊今天起到周日一連三天舉辦林智勝引退賽，各式精心設計環節，包括林禹融今天先與舞團kitties一起演出，隨後加入小龍女行列，一起跳開場舞，氣場毫不遜色。
林智勝表示，「姊姊今天要跳開場舞，和小龍女一起，採（彩排）滿久，比小龍女還認真。」不忘開女兒玩笑，「趁現在讓大家認識她，徵男友。」
除了家人外，林智勝也透露，明天會有朋友從高雄包兩台遊覽車上來，相挺自己的引退賽，「都是打高爾夫的球友，感謝他們支持。」
